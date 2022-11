OL : Blessé, Corentin Tolisso interviendra à la Coupe du Monde

Publié par Enzo Vidy le 14 novembre 2022 à 19:41

Touché à la cuisse lors de la défaite de l' OL à Rennes, un cadre de Lyon va finalement pouvoir prendre part à la Coupe du Monde.

L'été dernier, il est revenu dans son club formateur dans le but de disputer la Coupe du Monde au Qatar avec l'Equipe de France. Un rêve soudainement envolé lors du match au Roazhon Park perdu par les Gones le 16 octobre dernier. Corentin Tolisso s'est blessé à la cuisse ce jour-là et n'est toujours pas remis à l'heure actuelle. Si le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais ne jouera pas le Mondial avec les Bleus, il devrait tout de même avoir un rôle au cœur de cet événement tant attendu par le monde du football.

En effet, d'après les informations révélées par Le Progrés, Corentin Tolisso devrait intervenir sur BeIn Sports dans le but d'effectuer des interventions assez courtes et en visioconférence, car le milieu lyonnais doit rester à Lyon pour préparer la deuxième partie de saison. Ces différentes interventions auront pour but de répondre aux diverses questions posées par de jeunes handicapés qui sont fans de l'Equipe de France.

OL : Corentin Tolisso peut-il revenir à son meilleur niveau ?

Depuis plus d'un an, Corentin Tolisso enchaîne les pépins physiques et peine à retrouver pleinement ses capacités. De retour à l' OL lors du dernier mercato estival, le milieu des Gones semblait avoir remonté la pente, avant la terrible rechute face à Rennes il y a un mois. Désormais, les supporters lyonnais se demandent si Tolisso est capable de retrouver son plus haut niveau. La reprise du championnat le 28 décembre prochain devrait donner des éléments de réponses aux amoureux de l' OL.

En attendant, le champion du monde 2018 va pouvoir se préparer aux mieux avec son entraîneur Laurent Blanc, qui attend beaucoup du retour de son milieu de terrain pour la deuxième partie de saison.