RC Lens : Franck Haise enregistre un retour de taille au RCL

Publié par Enzo Vidy le 02 décembre 2022 à 12:29

Avec l'élimination surprise de la Belgique à la Coupe du monde jeudi soir, Franck Haise enregistre un retour de taille au RC Lens.

Il n'y a pas eu de miracle jeudi soir pour la Belgique. Opposés à la Croatie pour la dernière journée du groupe F, les Belges devaient impérativement s'imposer pour accéder aux huitièmes de finale de la Coupe du monde. Mais les hommes de Roberto Martinez n'ont jamais réussi à trouver la faille et ont concédé le match nul 0-0 malgré de nombreuses occasions en fin de rencontre.

Dans le même temps, le Maroc s'est imposé face au Canada 2-1, et ce sont donc les Marocains et les Croates qui se qualifient pour la phase finale de ce Mondial 2022. La Belgique termine troisième et quitte la compétition par la plus petite des portes. Toutefois, cette élimination va certainement faire le bonheur de nombreux coachs en Europe. C'est notamment le cas de Franck Haise, entraîneur du RC Lens, qui va pouvoir compter sur le retour de son attaquant prodige dans les prochains jours.

RC Lens : Loïs Openda va retrouver ses coéquipiers

Très peu utilisé par son sélectionneur durant cette Coupe du monde, Loïs Openda va faire son retour dans le nord de la France. Véritable homme fort de l'attaque lensoise sur la première partie de saison, le jeune joueur de 22 ans a déjà inscrit 7 buts en championnats cette saison avec le RCL, et reste sur un incroyable triplé face à Toulouse le 28 octobre dernier. Pour Franck Haise, ce retour est un excellente nouvelle au vu de la préparation pour la deuxième partie de saison qui sera déterminante pour le RC Lens.

La reprise du championnat va arriver très vite puisque les Lensois se rendent à Nice le 29 décembre prochain, avant le choc extrêmement attendu par tout le peuple Sang et Or, à savoir la réception du Paris SG le 1er janvier au stade Bollaert. Avec seulement cinq points de retard sur le leader parisien, le RCL aura l'occasion de relancer la course au titre pour la suite de la saison.