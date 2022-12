OL : Laurent Blanc veut corriger les erreurs des Gones

Publié par Jules le 02 décembre 2022 à 19:45

Tandis que l'OL est à la traine dans la course à l'Europe, Laurent Blanc veut régler quelques problèmes pour tenter de raccrocher avec ses concurrents.

L'OL n'a pas connu le début de saison le plus tranquille de son histoire. Alors que les Gones ont affiché une forme irrégulière durant l'entame de cette nouvelle saison de Ligue 1, plusieurs changements ont eu lieu au sein du club. Peter Bosz, entraineur de l'Olympique Lyonnais depuis mai 2021, a été remercié par le club. Laurent Blanc a donc débarqué dans la foulée pour reprendre les rênes de l'équipe, et tenter de corriger le tir, alors que Lyon s'enfonçait dans le ventre mou de Ligue 1 avant son arrivée.

Néanmoins, la tâche n'est pas simple pour Laurent Blanc. En effet, le nouvel entraineur de l'OL a hérité des problèmes de son prédécesseur, et doit, pour le moment, faire avec un effectif qui n'a pas été taillé pour lui, même s'il ne cesse de réclamer des recrues pour les prochains mercatos, notamment en défense. Ainsi, l'ancien sélectionneur de l'Equipe de France a dû innover, et a notamment réussi à relancer Houssem Aouar au milieu de terrain.

OL : Laurent Blanc veut travailler la technique et la tactique avec Lyon

Alors que le football de club est paralysé par la trêve internationale liée à la Coupe du monde 2022, Laurent Blanc veut profiter de cette longue pause pour remettre les choses en ordre à l'OL. Ainsi, les Gones, qui vont se rendre en stage au Qatar, savent déjà à quoi s'attendre pour ce stage de préparation qui servira avant tout à effacer les lacunes de l'Olympique Lyonnais dans plusieurs domaines.

Invité à s'exprimer au micro d'OLTV, Laurent Blanc a expliqué ce qu'il comptait mettre en place durant ce stage au Qatar. "Le rassemblement sera un peu plus technique et tactique, assure l'entraineur de l'OL. Il y aura beaucoup de jeu, de coups de pied arrêtés, de la vidéo... On rentrera dans le détail en analysant ce qu'on a fait de bien et de moins bien lors de nos rencontres précédentes. Cela servira à corriger certaines erreurs."