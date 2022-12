OL Mercato : Laurent Blanc insiste pour une arrivée en défense

Publié par Thomas le 02 décembre 2022 à 10:15

Au terme d'une rencontre amicale contre Louvain, l'entraîneur de l' OL, Laurent Blanc, a une nouvelle fois fait entendre sa volonté de recruter en défense.

C’est la reprise pour l’Olympique Lyonnais qui a retrouvé le chemin des terrains jeudi, lors d’un match amical contre Louvain (8e du championnat belge). Vainqueurs 5 buts à 3 dans un match où Laurent Blanc a pu faire tourner son effectif, les Gones ont montré de belles choses pour leur retour comme l’a indiqué le coach rhodanien après la rencontre. "Il y a des choses très positives, d’autres un peu moins, mais si je dois dresser un bilan : c’est très bon. Ce stage était athlétique car on avait un manque à combler et je pense qu’on l’a fait."

Durant ces 90 minutes, Laurent Blanc a utilisé deux onze différents, un premier composé de cadres puis un second essentiellement constitué de jeunes issus du centre de formation. Paradoxalement, c’est la deuxième équipe qui a le plus séduit l’entraîneur lyonnais. "J’ai dit aux joueurs que c’était un entraînement supplémentaire. On a fait tourner avec deux équipes à chaque mi-temps, la deuxième formation était plus jeune et ce n'est pas elle qui m'a déçu le plus." Et pour cause, le coach de l’ OL a décelé quelques carences fâcheuses chez ses cadres, notamment en défense, secteur de jeu qu’il aimerait renforcer sous peu.

OL Mercato : Laurent Blanc, "nous ne sommes pas assez solides"

Malgré de bonnes sensations et aucun blessé à l’appel, Laurent Blanc a gardé quelques déceptions concernant son axe défensif. Secteur le plus fragile depuis la reprise, la charnière centrale de l’Olympique Lyonnais devrait connaître des arrivées cet hiver sur le mercato. Une tendance confirmée à demi-mot par le champion du monde 98, après la victoire contre Louvain. "Il faut aussi se rendre à l'évidence, défensivement, nous ne sommes pas assez solides. Ces problèmes ne se règlent pas comme cela d'un claquement de doigts. On doit être plus agressifs, c'est ce que j'essaye d'inculquer aux garçons."