Stade Rennais Mercato : 17M€, gros coup dur pour le SRFC !

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2022 à 14:06

Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, va assumer une grosse erreur de recrutement dans les prochaines semaines. Un gros coup dur pour le SRFC.

Recruté en juillet 2021 contre un chèque de 17 millions d'euros en provenance du RC Lens, Loïc Badé n’est jamais parvenu à s’imposer au Stade Rennais. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, le défenseur central de 22 ans a été prêté avec option d’achat à Nottingham Forest lors du dernier mercato estival. Mais le joueur formé à Havre ne semble pas entrer dans les plans de l’entraîneur du club anglais. Son retour au SRFC dans la seconde moitié de saison se précise donc de plus en plus.

Stade Rennais Mercato : Loïc Badé, mauvaise nouvelle pour le SRFC

Steve Cooper ne compte pas sur Loïc Badé à Nottingham Forest. La preuve, depuis le début de la saison, le natif de Sèvres n’a pas encore disputé la moindre rencontre officielle sous les couleurs de son nouveau club. Interrogé à ce sujet, le technicien gallois n'a pas caché qu'il serait difficile pour Badé de s’imposer chez les Reds.

« On a un gros effectif de 25 joueurs... il n'a pas encore joué cette saison, mais il s'entraîne bien et a amélioré son anglais. Il a une bonne attitude à l'entraînement. Il travaille dur et attend son heure, mais pour pouvoir jouer, cela dépendra d'un certain nombre de facteurs », a notamment indiqué Steve Cooper dans un entretien avec le Nottingham Live.

Sauf surprise, Loïc Badé devrait donc faire son retour à Rennes durant le marché des transferts de janvier. Par contre, il n'est pas certain de retrouver du temps de jeu avec Bruno Genesio. Badé pourrait donc revenir en Bretagne cet hiver avant d'être envoyé dans un autre club pour y terminer la saison. Mais quel club voudra de lui ?

Affaire à suivre...