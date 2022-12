Mercato OM : Un scénario improbable en vue pour Mattéo Guendouzi

Publié par Timothée Jean le 06 décembre 2022 à 16:45

Outre les dossiers Gerson et Pape Gueye, l’ OM devra peut-être gérer un autre cas plus surprenant. Mattéo Guendouzi ne serait pas à l’abri d’un départ.

Quelques semaines avant l’ouverture du mercato hivernal, les lignes bougent déjà du côté de l’ OM, notamment dans le sens des départs. Le club phocéen, confronté à quelques contraintes économiques, compte en effet se séparer de plusieurs joueurs cet hiver. C’est dans cette perspective que la direction de l’Olympique de Marseille vient d’envoyer Luis Suarez à Almeria sous la forme d’un prêt avec option d'achat. D’autres départs devraient suivre dans les semaines à venir.

Actuellement, tous les regards se tournent vers Gerson, qui souhaite ardemment retourner à Flamengo. Une nouvelle réunion entre l’international brésilien et les dirigeants marseillais est prévue afin de faciliter les négociations pour son transfert. Mais voilà, le natif de Belford Roxo n’est pas le seul joueur susceptible de quitter le navire marseillais en janvier prochain. Si Pape Gueye est annoncé vers un transfert à l’UD Almeria, Mattéo Guendouzi pourrait lui aussi s’en aller.

Mercato OM : Mattéo Guendouzi prêt à quitter Marseille ?

Et pour cause, l’international français entretiendrait une relation tendue avec son entraîneur Igor Tudor et n’apprécierait pas vraiment ses méthodes. C’est du moins la révélation faite par Michel Aliaga, journaliste pour France 3 Marseille. « Ça ne va pas fort entre lui et Tudor », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Le Phocéen. Il convient de rappeler qu’un accrochage avait même eu lieu entre le joueur et son entraîneur lors de la préparation estivale. Et si les deux hommes se montrent rassurants sur leur relation, cela ne serait en réalité qu’un simple discours de façade.

Michel Aliaga explique ainsi que les tensions seraient toujours vives entre Mattéo Guendouzi et Igor Tudor. Au point où il ne serait pas étonnant de voir le mondialiste tricolore quitter l’ OM dans les mois à venir. « Vu les relations qu’il y a avec Tudor », son départ n’est pas à exclure. Quoi qu’il en soit, ce scénario a peu de chance d’aboutir. Et pour cause, la direction de l’ OM n’a pas vraiment l’intention de perdre son infatigable milieu de terrain et encore moins en plein milieu de saison. De son côté, Mattéo Guendouzi reste concentré sur son aventure à la Coupe de monde au Qatar avec l’Equipe de France L'ancien joueur du FC Lorient reste très attaché à l'Olympique Marseille, où son contrat expire en juin 2025. Mais que se passerait-il en cas d'offre XXL ? Aucun prétendant ne s'est encore manifesté à l'heure actuelle.