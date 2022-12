Equipe de France : Un taulier de l'Angleterre pourrait manquer le choc

Publié par Thomas G. le 07 décembre 2022 à 16:00

Adversaire de l'Equipe de France en quart de finale de la Coupe du monde, l'Angleterre pourrait être privé d'un cadre pour ce choc.

C’est l’affiche des quarts de finale de la Coupe du monde 2022, l'Equipe de France championne du monde en titre affronte l’Angleterre vice-championne d’Europe. Le vainqueur de ce choc des titans affrontera le Maroc ou le Portugal en demi-finale. Dix ans après la dernière confrontation des deux nations en compétition officielle, ce match pourrait être historique au vu des grands joueurs qui devraient être présents sur la pelouse.

L’Angleterre pourrait néanmoins être privé de l’un de ses cadres pour ce quart de finale. Selon les informations du journal L’Équipe,Declan Rice ne s'est pas entraîné avec les Three Lions, à trois jours du choc. Le capitaine de West Ham est malade et sa présence pour le match face à l'Equipe de France est incertaine. Le milieu de 23 ans pourrait être le troisième anglais à être forfait pour ce match après les départs de Ben White et Raheem Sterling. Declan Rice est l’un des hommes forts de Gareth Southgate et son absence pourrait être préjudiciable face à Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann. En cas de forfait de l’international anglais, Kalvin Phillips pourrait le remplacer au milieu.

Equipe de France : Les Bleus montent en régime dans ce Mondial

Après la défaite face à la Tunisie, l'Equipe de France s’est bien repris face à Pologne en 8e de finale. Les Bleus abordent cette rencontre face à leur voisin anglais en confiance et dans la peau du favori. Les hommes de Didier Deschamps devraient une nouvelle fois pouvoir compter sur un Kylian Mbappé étincelant depuis le début de la compétition. L’attaquant du PSG est le meilleur buteur de la Coupe du monde avec 5 buts.

L’Equipe de France peut aussi s’appuyer sur une défense solide avec le retour en grâce de Raphaël Varane. L’association entre le mancunien et Dayot Upamecano a porté ses fruits lors du 8e de finale. Samedi, les Bleus ont l’occasion de se rapprocher un peu plus de leur 3e sacre mondial en écartant l’Angleterre de Jude Bellingham.