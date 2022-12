RC Lens Mercato : Le remplaçant de Cabot au RCL marque des points

Publié par ALEXIS le 08 décembre 2022 à 02:17

Surprenant 2e de Ligue 1 avant la trêve du Mondial, le RC Lens prépare la reprise du championnat. Franck Haise, lui, est déjà satisfait du joker médical.

Dauphin du PSG en Ligue 1, le RC Lens a pour ambition de finir sur le podium, afin de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Franck Haise et son équipe ont donc mis la trêve de la Coupe du monde à profit pour recharger les batteries après un début de saison canon. Le RCL a donc repris le chemin des entrainements à la Gaillette le 28 novembre, après deux semaines de repos. Les Sang et Or préparent la deuxième phase de la saison. Ils ont rendez-vous avec l’OGC Nice sur la Côte d’Azur, le jeudi 29 décembre (21h). Le RC Lens compte 36 points, soit 16 points de plus que le Gym (9e), mais veut poursuivre sa série positive de 5 victoires consécutives en Ligue 1. Leur objectif ? Mettre le Stade Rennais (3e avec 31 points) et l’OM (4e avec 30 points) à distance dès la 16e journée.

Pour revenir plus en forme physiquement et mentalement, les joueurs lensois mettent les bouchées doubles à entrainement. Et cela satisfait Franck Haise, qui note bien la recrue Julien Le Cardinal et les jeunes joueurs intégrés dans le groupe professionnel. « Ça s’est bien passé, dès le premier entrainement. On a fait une grosse semaine de travail à La Gaillette et c’était déjà très bien. Il y a aussi l’intégration de Julien Le Cardinal et de quelques jeunes avec nous sur la préparation (Nolan Bonte, Yacouba Barry, Rémy Labeau-Lascary, Flavio Da Silva et Ayanda Shishuba). À chaque fois, il y a trois tables de joueurs et ils sont disséminés, les plus anciens les ont intégrés et ça, c’est toujours bon signe », a déclaré le coach des Artésiens, pour le site internet Lensois.

Parti momentanément de la Gaillette, le RC Lens a déposé ses valises à Marbella Sports Center en Espagne depuis lundi. Le club nordiste y est en stage pour une semaine de préparation. Laquelle sera couronnée par un match amical contre le Montpellier HSC, samedi à 16h. Pour rappel, Julien Le Cardinal a signé avec le RCL le 15 novembre, en tant que joker, à la suite de la blessure et l'indisponibilité de Jimmy Cabot jusqu'à la fin de la saison.