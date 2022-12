PSG : Deux importants retours en défense déjà actés à Paris

Publié par Ange A. le 07 décembre 2022 à 23:47

Alors que leur pays reste encore engagé en Coupe du monde, deux défenseurs du PSG seraient déjà en route pour la capitale.

Les affiches des quarts de finale de la Coupe du monde 2022 sont déjà connues. Avec la récente élimination de l’Espagne, deux Mondialistes s’apprêtent à retourner au Paris Saint-Germain. Il s’agit de Pablo Sarabia et Carlos Soler, malheureux lors de leurs face-à-face durant les tirs au but contre le Maroc. L’attaquant et le milieu du PSG vont signer leur retour dans la capitale dans les prochains jours. Comme eux, deux Portugais seraient déjà sur le retour à Paris. Malgré la qualification de la Seleçao das Quintas pour les quarts de finale, deux des trois Lusitaniens libérés par le club de la capitale auraient quitté le Qatar. Selon le média portugais SIC Noticias, Danilo Pereira et Nuno Mendes auraient déjà pris la direction de la capitale.

PSG : Danilo et Nuno Mendes déjà de retour à Paris ?

La compétition était terminée pour Danilo Pereira et Nuno Mendes. Le milieu défensif pouvant évoluer dans l’axe de la défense et l’arrière gauche du Paris Saint-Germain sont forfaits pour le reste du Mondial. Le premier cité souffre de fractures aux côtes quand le second a été victime d’une rechute à la cuisse gauche. Présents dans les gradins lors du carton du Portugal mardi contre la Suisse (6-1), les deux sociétaires du PSG auraient reçu le feu de leur sélectionneur. Fernando Santos aurait approuvé le départ de ses deux Parisiens puisqu’ils ne fouleront plus les pelouses qataries.

Le milieu de terrain Vitinha reste donc le seul représentant parisien dans l’effectif du Portugal. La Seleçao sera opposée au Maroc lors du prochain tour. Un duel qui mettra aux prises Vitnha et Achraf Hakimi, le latéral droit des Rouge et bleu. Reste à savoir lequel de ces deux éléments de Christophe Galtier se hissera dans le dernier carré. Réponse samedi soir.