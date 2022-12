ASSE : Un plan de redressement proposé à l'AS Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 08 décembre 2022 à 11:47

Inquiet de la situation de l’ ASSE, Maurice Vincent, ancien maire de Saint-Etienne, a proposé un plan de redressement aux dirigeants du club ligérien.

Comme Patrick Revelli il y a quelques jours, Maurice Vincent (67 ans) est très préoccupé par la situation de l’ ASSE en Ligue 2. Les Verts sont 20es du championnat après 15 journées et sont menacés de descendre en National. Toujours supporter de l’AS Saint-Etienne, l’ex-maire de la ville (de 2008 à 2014) est inquiet pour le club qui lui est si cher. « Comme tous les supporters, les Stéphanois, je suis très inquiet. Les résultats sont très décevants. La manière aussi. Le niveau de l'équipe […], c’est navrant. Voir l' ASSE dernière de Ligue 2, ça fait mal au cœur. Et il y a une situation financière qui est assez inexplicable », a-t-il confié à But Football Club.

Maurice Vincent conseille à l' ASSE de suivre l'exemple du RC Lens

Sur la question du départ de Bernard Caïazzo (68 ans) et Roland Romeyer (77 ans), Maurice Vincent est d’accord pour que les deux actionnaires passent la main. « Oui. Il me semble que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont fait leur temps. Ils ont un certain âge et Caïazzo est absent depuis longtemps. » L’ancien élu de Saint-Etienne est allé plus loin en proposant une solution viable pour redresser la situation de l' ASSE. Selon lui, il faut copier le modèle de réussite du RC Lens. « L'idéal, ce serait de suivre l'exemple du RC Lens. Ce club était dans une situation similaire à la nôtre il y a cinq ou six ans et regardez où il est aujourd'hui. Il joue les premiers rôles en Ligue 1. Son redressement, il le doit à l'arrivée d'un fonds de pension qui s'est engagé sur plusieurs années », a-t-il indiqué. À noter que le RCL est revenu en Ligue 1 en 2020, et est actuellement deuxième du championnat, derrière le PSG.