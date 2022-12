PSG Mercato : Joao Félix donne une première réponse au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 09 décembre 2022 à 21:02

Sauf surprise, Joao Félix devrait quitter l’Atlético Madrid cet hiver. Ciblé par le PSG, le milieu offensif portugais a évoqué sa situation personnelle.

Alors que les rumeurs sur les envies de départs de Joao Félix se multiplient, Miguel Angel Gil Marin, le principal actionnaire de l’Atlético Madrid, a annoncé la position du club espagnol dans ce dossier. « C'est un joueur de classe mondiale, mais en raison de sa relation avec l'entraîneur, des minutes qu'il a jouées et de sa motivation… Eh bien, il est raisonnable d'analyser une option de sortie pour lui. On peut supposer qu'il partira, même si j'aimerais beaucoup qu'il reste. Mais ce ne sont pas les plans du joueur », a déclaré le dirigeant espagnol au micro de TVE.

Une opportunité en or pour de nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain. Selon les informations du média Relevo, le prix de départ de l’international portugais de 23 ans serait fixé à 130 millions d’euros. Toutefois, la formule pourrait varier. De son côté, l’ancien prodige du Benfica Lisbonne voudrait rejoindre un club de haut niveau et être un protagoniste. Toujours selon la même source, le Paris SG serait à l’heure actuelle, le seul club à avoir ouvert des discussions avec l’agent du joueur, Jorge Mendes, pour un transfert en janvier. Cependant, les Rouge et Bleu vont devoir patienter un peu avant d’être fixés dans ce dossier.

PSG Mercato : Joao Félix va parler avec l’Atlético Madrid après le Mondial

Avant le quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre le Maroc, samedi à 16h, Joao Félix, s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Interrogé sur son avenir avec l'Atlético Madrid, le milieu de terrain du Portugal a préféré botter en touche, expliquant toutefois qu’il parlera avec ses dirigeants après le Mondial au Qatar.

« Je ne vais pas parler de l'Atlético Madrid et de mon avenir en ce moment. J'en parlerai après la Coupe du monde. Je suis concentré à 100% sur la Coupe du monde, je représente mon pays ici », a indiqué le compatriote de Cristiano Ronaldo. D’après les renseignements recueillis par Todo Fichajes, Luis Campos aurait transmis une offre à son homologue des Colchoneros pour le transfert du natif de Viseu, il y a quelques jours.

Mais le montant de la proposition n’aurait pas convaincu la direction madrilène. Le Paris Saint-Germain envisagerait d’inclure un joueur dans le deal pour réduire le coût du transfert de Félix. Le milieu offensif espagnol Carlos Soler, dont Diego Simeone apprécierait le profil, pourrait alors permettre à Luis Campos de boucler cette opération durant l’hiver.