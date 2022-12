PSG Mercato : Haaland déjà promis au Paris SG pour l’été 2024 ?

Publié par JEAN-LUC D le 10 décembre 2022 à 13:28

Lié à Manchester City jusqu’en 2027, Erling Haaland pourrait changer d’air en 2024. Pressenti au Real Madrid, il pourrait finalement signer au PSG.

Dans son édition de ce vendredi, le journal espagnol AS explique que le Real Madrid a peut-être tiré définitivement un trait sur Erling Haaland avec la signature à venir du prodige brésilien Endrick. Selon la presse brésilienne et espagnole, Florentino Pérez et Palmeiras se seraient entendus sur un transfert à 60 millions d’euros plus 12 millions d’euros de taxes diverses pour l’attaquant de 16 ans.

À la lutte avec le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City et le FC Barcelone, le club madrilène aurait fait mouche avec son offre. Le principal concerné ayant été particulièrement emballé par le projet sportif déroulé devant lui par les scouts des Merengues. Toutefois, cette signature déjà acquise pourrait faire manquer le gros coup Erling Haaland à la Maison-Blanche.

PSG Mercato : Endrick éloigne Haaland du Real Madrid

D’après les informations de Marca, Endrick et son entourage ne veulent pas que le crack de Palmeiras coïncide avec Haaland au même endroit et au même moment. Ils considèrent que les deux joueurs sont incompatibles. Une nouvelle confirmée par AS, qui explique que même si cela n'a pas été une condition écrite, les représentants du natif de Brasilia auraient insisté auprès des dirigeants madrilènes sur l’importance du projet sportif dans lequel leur client va s'inscrire à compter de l’été 2024.

Sans citer le nom du buteur norvégien de Manchester City, le clan Endrick aurait fait savoir lors des négociations avec les décideurs du Real qu’en tant qu'avant-centre, l’international brésilien des moins de 20 ans ne devrait pas se retrouver dans l'ombre d'un joueur qui le priverait de temps de jeu. Alors que le transfert d’Endrick est quasiment bouclé pour le Real Madrid, Florentino Pérez pourrait dire adieu à la piste Haaland. Pour le grand bonheur du Paris Saint-Germain ? Le père du Norvégien, Alf-Inge Haaland, qui a joué à Manchester City durant sa carrière (2000-2003), avait évoqué l'avenir de son fils pour le média espagnol AS.

« Je pense qu'Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats. Il pourra alors y rester trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre, et ensuite en Espagne, en Italie et en France, n'est-ce pas ? », avait-il avoué. Pour rappel, Haaland pourrait changer l’été prochain contre une enveloppe de 180 millions d’euros.

Affaire à suivre donc…