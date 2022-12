Stade Rennais : Déjà deux absents au SRFC face à Reims

Publié par Enzo Vidy le 12 décembre 2022 à 17:01

Pour la reprise du championnat le 29 décembre prochain, le Stade Rennais se déplacera à Reims et doit déjà faire face à deux absences majeures.

Le retour de la Ligue 1 approche à grands pas pour le Stade Rennais. Dans un peu plus de deux semaines, les Rennais se rendront du côté de Reims pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. En attendant, les hommes de Bruno Genesio travaillent dur pour être prêt à bien démarrer cette deuxième partie de saison. Les Mondialistes sont quasiment tous revenus sous les ordres de Bruno Genesio, excepté deux joueurs du SRFC qui ont l'immense fierté de faire partie du dernier carré de la Coupe du monde 2022.

En effet, Lovro Majer et Steve Mandanda sont toujours en lice avec la Croatie et l'Equipe de France. Demain, le milieu de terrain croate affrontera les partenaires de Lionel Messi pour une place en finale de la compétition, une deuxième de suite pour la Croatie. En ce qui concerne Steve Mandanda, c'est le Maroc qui va venir défier les coéquipiers du portier rennais mercredi soir pour s'offrir, là encore, une deuxième finale de suite, et avoir la possibilité de conserver le titre de 2018.

Stade Rennais : Steve Mandanda et Lovro Majer absents contre Reims

Si leurs performances en Coupe du monde est une immense fierté pour le Stade Rennais, il y a tout de même un tout petit bémol. Le 29 décembre prochain à Reims, Bruno Genesio ne pourra pas compter sur Steve Mandanda et Lovro Majer qui bénéficieront de quelques jours de repos après le Mondial. L'entraîneur des Rouge et Noir s'est exprimé au micro de Ouest-France à ce sujet. "Ils vont avoir douze jour, on peut difficilement faire plus long, parce qu’il y a des matches et que l’on a besoin d’eux. On s’adapte, mais ce n’est pas l’idéal, on ne réfléchit pas beaucoup à la santé des joueurs." Pour pallier l'absence de Steve Mandanda à Auguste-Delaune, c'est le portier turc Dogan Alemdar qui devrait démarrer dans les cages du SRFC.