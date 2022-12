PSG Mercato : La Juve prend une décision retentissante pour Rabiot

Publié par JEAN-LUC D le 12 décembre 2022 à 23:31

En fin de contrat le 30 juin prochain, Adrien Rabiot n’a pas prolongé avec la Juve, qui serait prête à le vendre cet hiver. Une bonne nouvelle pour le PSG ?

Alors qu’il arrive au terme de son engagement initial avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot ne semble pas du tout perturbé par sa situation personnelle. Associé à Manchester United et au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 27 ans a préféré botter en touche lorsqu’il a été récemment interrogé sur son avenir.

« C’est vrai, il y avait des contacts en Premier League cet été, mais en fin de compte, c'était peut-être une chance que je sois resté, peut-être la meilleure décision. La Premier League reste le championnat le plus populaire, mais je ne pense pas à mon avenir. Je suis concentré sur la Coupe du monde. Le club et moi ne sommes pas pressés, la sérénité règne. Nous aurons le temps de peser le pour et le contre », avait confié Rabiot dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport. Ce lundi, la presse italienne assure que la Vieille Dame aurait déjà pris position concernant l’avenir de l’international français.

Mercato PSG : Adrien Rabiot placé sur le marché cet hiver ?

Débarqué gratuitement en juillet 2019 en provenance du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot pourrait également quitter la Juventus Turin dans le même scénario au terme de l’exercice en cours. Un scénario qui ne ferait pas du tout les affaires d’une Juventus en grande difficulté sur le plan financier. Pour limiter la casse, les Bianconeri seraient donc ouverts à un transfert du natif de Saint-Maurice dès cet hiver, à en croire les informations de Tuttosport. Le média transalpin précise à cet effet que les dirigeants de la Juventus Turin réclameraient un chèque de 10 millions d’euros pour laisser partir Adrien Rabiot en janvier. L’hypothèse d'un départ du Français pour 0€ inquiète à Turin.

Le Paris SG est donc prévenu.