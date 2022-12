OL Mercato : Un attaquant de Lyon convoité en Angleterre

Publié par Enzo Vidy le 13 décembre 2022 à 20:35

Après une première partie de saison délicate, un attaquant de l'OL est convoité en Angleterre et pourrait quitter Lyon cet hiver.

Libre en juin prochain, Moussa Dembélé n'a toujours pas prolongé avec l'Olympique Lyonnais. Cette saison, l'attaquant des Gones n'est pas à son meilleur niveau, et comptabilise un faible total de 2 buts en 12 matches joués. Avec le retour d'Alexandre Lacazette cet été, Moussa Dembélé a quelque peu été mis de côté pas ses dirigeants, et un départ est de plus en plus d'actualité. Malgré des sollicitations de la part des représentants lyonnais pour une éventuelle prolongation, l'attaquant français a repoussé les avances de l'OL et pourrait quitter gratuitement le club en fin de saison.

Pour éviter cela, le club rhodanien a fixé le prix de son attaquant à 8 millions d'euros pour le lâcher lors du prochain mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Il y a quelques semaines, Galatasaray aurait même formulé une première offre à hauteur de 5 millions d'euros pour s'attacher les services de Moussa Dembélé, mais l'OL n'a pas accepté la proposition venue de Turquie.

OL Mercato : Aston Villa fonce sur Moussa Dembélé

Si l'on en croit les dernières informations de la presse britannique, un autre club se serait positionné sur Moussa Dembélé. En effet, les dirigeants d'Aston Villa veulent absolument se renforcer cet hiver, et Unai Emery apprécierait tout particulièrement le profil de l'attaquant lyonnais. Toutefois, il va falloir réussir à convaincre le joueur d'atterrir chez le 12e de Premier League qui a connu un début de saison extrêmement délicat. À l'heure actuelle, aucun contact n'a eu lieu entre les deux clubs, mais il est fort probable que les représentants anglais formulent une offre qui corresponde aux attentes de l'Olympique Lyonnais. Les prochaines semaines devraient s'avérer déterminantes concernant la finalisation de cette opération.