PSG Mercato : Henrique négocie déjà pour le transfert de Ronaldo

Publié par JEAN-LUC D le 14 décembre 2022 à 05:04

Laissé libre par Manchester United, Cristiano Ronaldo ferait l’objet de tractations souterraines de la part d’Antero Henrique, consultant sportif du PSG.

Alors que les grands clubs européens ne semblent pas particulièrement chauds à l’idée de faire la moindre offre à Cristiano Ronaldo cet hiver, la star portugaise de 37 ans pourrait voir son avenir s’écrire du côté des Émirats. En effet, si l’Arabie Saoudite a récemment confirmé son intérêt pour le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, le Qatar serait également en course pour s’offrir les services du quintuple Ballon d’Or après la Coupe du Monde 2022. Mais pas pour le compte du Paris Saint-Germain.

En froid avec son célèbre agent Jorge Mendes, Ronaldo serait en train d'étudier toutes les options avec Antero Henrique, consultant sportif du PSG, mais également directeur sportif de la Ligue du Qatar, et fortement lié au fonds Qatar Sports Investments, propriétaire du club de la capitale française, à en croire le média portugais Record. À la recherche d’un nouveau point de chute après la résiliation à l’amiable de son contrat avec Manchester United, CR7 pourrait faire l’objet d’une bataille de titans entre l’Arabie Saoudite et le Qatar.

PSG Mercato : Cristiano Ronaldo prêt à dire oui au Qatar ?

Coaché par l’ancien entraîneur de l’OM, Rudi Garcia, le club d'Al-Nassr serait prêt à offrir un pont d’or à Cristiano Ronaldo pour le voir débarquer en Arabie Saoudite après la Coupe du Monde au Qatar. Un salaire de 200 millions d’euros annuels a même été évoqué pour l’ancien emblématique numéro 7 de Manchester United. Un appel du pied confirmé en personne par le président de la fédération saoudienne en septembre dernier.

« Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Ligue saoudienne. Cela aurait un retour très positif et serait une excellente nouvelle. Nous connaissons tous les réalisations et les records de Cristiano Ronaldo, qui en plus d'être un grand joueur est un excellent exemple », avait déclaré Yasser Al-Misehal. Mais le principal a refroidi cette piste en niant toutes négociations avec le club saoudien. Une situation qui pourrait placer le Qatar en pole position pour l’accueillir puisque Ronaldo se serait rapproché d'Antero Henrique ces derniers temps.