PSG Mercato : Une star de Serie A se rapproche du Paris SG

Publié par Thomas le 14 décembre 2022 à 12:45

Évoquée hier, la piste menant au serial buteur serbe Dusan Vlahovic prend de l'ampleur au PSG, qui serait en pole pour le récupérer cet hiver.

Doté d’une faible profondeur de banc, le Paris Saint-Germain compte se renforcer cet hiver et aurait déjà identifié trois zones à pourvoir lors du mercato de janvier. En plus d’un défenseur central et d’un milieu physique, le club de la capitale a fait de la venue d’un avant-centre sa priorité hivernale. Et pour cause, la signature d’un N°9 était l’une des requêtes de Kylian Mbappé lors de sa prolongation en mai dernier.

Contrarié par l’échec connu dans ce dossier, le Bondynois avait même notifié sa direction de son mécontentement et de son envie d’aller voir ailleurs en début de saison. Un épisode qui avait fait tache au sein du club mais qui pourrait rapidement être de l’histoire ancienne. En effet, Paris compte bien recruter à ce poste après le Mondial et aurait dans son viseur une sensation de 22 ans, Dusan Vlahovic. Cible du PSG il y a un an, l’international serbe avait finalement rejoint la Juventus, se hissant rapidement comme un indéboulonnable de l’effectif de Massimiliano Allegri. Mais l’idylle entre le joueur et la Vieille Dame pourrait être de courte durée. La presse italienne évoquait hier un intérêt toujours prononcé des Rouge et Bleu pour l’attaquant turinois, une tendance confirmée ce mercredi par le journaliste Ben Jacobs, qui annonce une forte probabilité de voir Vlahovic quitter l’Italie cet hiver.

PSG Mercato : La Juventus contrainte de vendre Vlahovic au Paris SG ?

D’après la source, Dusan Vlahovic serait proche d’un départ de la Juventus. Si les Bianconeri comptent se séparer de l’attaquant à la fin de la saison, la possibilité de le vendre cet hiver prend de l’ampleur. Le joueur aimerait s’offrir un nouveau challenge alors que son club n’est pas assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Sur le coup cet été, le PSG serait ainsi revenu à la charge ces derniers jours pour prendre la température du dossier.

Si plusieurs écuries suivent le joueur avec intérêt, ce sont bien les Rouge et Bleu qui semblent avoir une longueur d’avance pour recruter l’ancien crack de la Fiorentina. De son côté, la Juve songe à vendre son talent offensif pour se parer économiquement en cas de nouvelle désillusion sportive cette saison (la Juve est 3e à 1 point des 4e et 5e). Pour rappel, le club est sous le coup d’une enquête liée à de la fausse comptabilité et pourrait recevoir de lourdes sanctions financières.