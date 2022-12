PSG Mercato : Le Paris SG vise toujours Dembélé pour 2023

Publié par Thomas le 14 décembre 2022 à 14:45

Objectif du PSG l'été dernier avant qu'il ne renouvelle avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé devrait agiter le prochain mercato estival.

Métamorphosé depuis l’arrivée de Xavi sur le banc du Barça, Ousmane Dembélé s’est en parallèle hissé comme un cadre de l’Equipe de France, formant un duo destructeur avec Kylian Mbappé sur les ailes de l’attaque tricolore. Auteur de deux passes décisives depuis le début du Mondial, El Mosquito prouve match après match qu’il fait partie des meilleurs joueurs à son poste et ce n’est pas son année 2022 à Barcelone qui dira le contraire. Sous contrat jusqu’en 2024 chez les Blaugranas, l’ancien crack du Stade Rennais laisse toutefois planer le doute concernant son avenir. S’il se sent bien en Catalogne, l’ailier de 25 ans garde également une cote importante dans d’autres championnats, comme en France, où le Paris Saint-Germain le suit toujours avec intérêt.

Comme le dévoile la presse espagnole, le PSG souhaiterait enrôler Ousmane Dembélé cet été et serait prêt à formuler une offre de 50 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Longtemps en conflit avec la direction du Barça concernant son salaire, Dembouz pourrait ainsi se laisser tenter par une offre financière plus attractive du côté de la capitale. En plus du Paris SG, l’attaquant des Bleus est visé par Graham Potter à Chelsea, qui comme son prédécesseur Thomas Tuchel, ferait de la venue du Français sa priorité pour 2023.

PSG Mercato : Dembélé devenu incontournable à Barcelone

L’année dernière à la même époque, Ousmane Dembélé refusait de prolonger au Barça et se voyait recevoir les foudres de son board, qui militait pour ne plus le faire jouer de la saison. Finalement, Xavi, alors fraîchement débarqué en Catalogne, avait décidé de s’appuyer sur son international français. Un choix payant puisque Dembouz avait par la suite délivré une dizaine de passes décisives, aidant le club à accrocher la deuxième place de Liga. Une confiance du coach espagnol envers son attaquant qui s’est renouvelée cette saison.

Plus mature dans son jeu mais également moins fragile physiquement, Ousmane Dembélé est rapidement devenu un indéboulonnable du onze barcelonais, se convertissant en l’un des joueurs les plus utilisés par Xavi depuis la reprise. Une idylle qui pousse le club à explorer l’idée d’une prolongation. Mais avec une clause libératoire de "seulement" 50 millions d'euros, les Blaugranas devront passer la vitesse pour ne pas se faire chiper leur pépite l’été prochain.