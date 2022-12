ASSE Mercato : Saint-Etienne tient son latéral gauche !

Publié par Thomas le 15 décembre 2022 à 10:03

Avec le départ d'Yvann Maçon vers le Paris FC, l' ASSE se cherchait tant bien que mal un renfort pour le remplacer et aurait déjà identifié son futur latéral.

En pleine crise sportive, l’AS Saint-Etienne devrait se montrer ambitieuse cet hiver sur un marché des transferts qui pourrait être celui de la dernière chance. Craignant une nouvelle descente à la fin de la saison, la direction ligérienne a décidé en début de semaine de ne plus compter ses sous pour son prochain recrutement et aurait ciblé plusieurs postes à pourvoir. Ainsi les Verts aimeraient enrôler un avant-centre, un gardien et au moins un défenseur latéral, capable d'évoluer en tant que piston. Pour cette dernière requête, Laurent Batlles aurait d’ores et déjà trouvé son homme.

Avec le départ soudain d’Yvann Maçon vers le Paris FC, l’AS Saint-Etienne se cherchait dans l’urgence un latéral gauche pour le reste de la saison. Alors que Faouzi Ghoulam est récemment revenu dans la Loire pour participer à la préparation stéphanoise, le latéral algérien ne devrait pas être l’élu à ce poste.

ASSE Mercato : Léo Pétrot devrait assurer le rôle de piston cette saison

À en croire les informations de France Bleu Saint-Etienne, Laurent Batlles aurait acté avec son staff l’idée de repositionné sa recrue estivale, Léo Pétrot, sur le côté gauche de la défense. Dans un système à 3 axiaux, l’ancien Lorientais devrait ainsi augmenter d’une ligne sur le terrain, se positionnant au même niveau que ses milieux de terrain. Une solution de dépannage pour l’entraîneur des Verts, qui souhaite toutefois se renforcer durant la trêve hivernale avec un joueur d’expérience à ce poste.

En ce qui concerne Faouzi Ghoulam, titulaire hier contre Ajaccio, l’ ASSE n’est pas assurée de pouvoir conserver le joueur, comme l’a rappelé Laurent Battles hier soir après la rencontre face aux Corses. « Faouzi aujourd’hui il est dans la continuité de ce que l’on veut. Il s’entraine avec nous et après on verra ce qu’il se passera. Je répèterai toujours la même chose, c’est à la fois de son côté et du notre, lui aussi doit prendre certaines décisions quant à son avenir et nous aussi. »