PSG Mercato : Campos tient déjà le successeur de Sergio Ramos

Publié par JEAN-LUC D le 16 décembre 2022 à 15:03

Même si le PSG compte prolonger le contrat de Sergio Ramos, l’Espagnol tend vers la retraite à 36 ans révolus. Luis Campos songe donc à sa succession.

Satisfait de la seconde saison de Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain souhaiterait le conserver pour une année supplémentaire. Libre le 30 juin prochain, l’ancien capitaine du Real Madrid devrait ainsi rencontrer prochainement les dirigeants du club de la capitale pour finaliser les négociations pour la signature d’un nouveau bail. D’après La Cadena SER, SergioRamos se sent bien à Paris et se dirigerait effectivement vers une prolongation avec les Rouge et Bleu. Mais à bientôt 37 ans, le champion du monde 2010 ne représente plus l’avenir et Luis Campos en est bien conscient. À tel point que le conseiller football du PSG travaillerait d’ores et déjà sur la succession du coéquipier de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Aux dernières nouvelles, Luis Campos serait bien avancé sur ce dossier.

PSG Mercato : Luka Vuskovic, héritier de Sergio Ramos au Paris SG ?

Si le Paris Saint-Germain a été associé à Josko Gvardiol, le journaliste Gianluca Di Marzio assure que c’est un autre joyau croate qui pourrait finalement débarquer dans la capitale. En effet, le spécialiste mercato de Sky Sports explique que Luis Campos négocie le transfert de Luka Vuskovic. À seulement 15 ans, le défenseur central évoluant avec les U19 de HNK Hajduk Split fait déjà parler de lui comme un futur crack à son poste et le Paris SG serait bien placé pour le recruter dans les semaines à venir.

« Pour le moment, tout le monde parle de Gvardiol, mais dans les années à venir, les fans et les directeurs techniques parleront de Vuskovic et de Puljic. Ce sont les meilleurs talents défensifs de la Croatie en ce moment », a expliqué Gianluca Di Marzio dans un entretien accordé au site néerlandais SoccerNews. En novembre dernier, Nicolo Schira avait déjà évoqué l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Luka Vuskovic. Selon lui, le champion de France en titre serait proche de boucler ce deal avec un chèque de 5 millions d’euros, dont un million d’euros de bonus. La pépite de l'Hajduk Split devrait rejoindre les U19 du PSG pour un contrat de trois ans avec deux années supplémentaires en option. Gianluca Di Marzio confirme l’avancée du Paris SG dans ce dossier et ajoute que la Juventus, l'AC Milan, le Borussia Dortmund et le Red Bull Salzbourg seraient aussi sur ce coup.