Stade Rennais : La date de retour de Mandanda et Majer est connue

Publié par Jules le 19 décembre 2022 à 13:04

Durant ce Mondial, plusieurs joueurs de Stade Rennais se sont illustrés, notamment Mandanda et Majer, tous les deux qualifiés dans le dernier carré.

Dans exactement dix jours, le Stade Rennais reprendra son parcours en Ligue 1 et affrontera le Stade de Reims dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1, la première au retour de la trêve internationale. Alors que le SRFC a réussi à passer la Coupe du monde sur le podium, les hommes de Bruno Genesio vont tenter de s'imposer face à Reims pour conforter un peu plus leur troisième place au classement du championnat dans les prochaines semaines et se tenir à l'abri d'un potentiel retour de l'OM, qui n'a qu'un seul point de retard sur eux.

Pour ce faire, le Stade Rennais va compter sur le retour de plusieurs de ses mondialistes, même si deux d'entre eux vont manquer le match contre le Stade de Reims. Effectivement, Steve Mandanda et Lovro Majer était tous les deux avec leur équipe nationale pour la finale et la petite finale de cette Coupe du monde, et auront besoin de repos avant de revenir avec le SRFC en Ligue 1. C'est pourquoi ils manqueront le prochain match de championnat au retour de la trêve internationale.

Stade Rennais : Steve Mandanda et Lovro Majer devraient être là contre Nice

Comme l'a expliqué Bruno Genesio, coach du Stade Rennais, les deux joueurs auront le droit à un peu de repos avant de reprendre avec Rennes. "L’idée, c’est de les faire revenir après le match de Reims pour qu’ils puissent postuler pour Nice. Ils vont avoir douze jours, on peut difficilement faire plus long, parce qu’il y a des matchs et que l’on a besoin d’eux."

Et pour cause, ce sont deux joueurs très importants sur lesquels le Stade Rennais compte beaucoup. Tandis que Steve Mandanda est le portier titulaire du club depuis son arrivée, Lovro Majer réalise quant à lui un très bon début de saison et est désormais valorisé à plus de 35 millions d'euros par les dirigeants du SRFC.