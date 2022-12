PSG : Brésil, Marquinhos sort du silence et fait de terribles aveux

Publié par Enzo Vidy le 19 décembre 2022 à 20:04

Dix jours après le fiasco du Brésil face à la Croatie en quart de finale de Coupe du monde, le défenseur du PSG, Marquinhos, a fait de terribles aveux.

Les jours sont passés, mais la douleur est encore bien présente dans l'esprit de Marquinhos. Le 9 décembre dernier, le défenseur du PSG se retrouve face à Livakovic lors de la séance des tirs au but. La pression est terrible, le joueur brésilien n'a pas d'autres choix que de marquer. Malheureusement pour lui, la pression sera plus forte, et Marquinhos voit son penalty attraper le poteau d'un Livakovic complètement battu. Comme en 2018, le Brésil tombe dès les quarts de finale de la Coupe du monde. Inconsolable, Marquinhos est au sol, en larmes, tout comme son coéquipier du PSG, Neymar, effondré après ce nouveau fiasco.

Contacté par L'Équipe il y a quelques jours, sa femme avait donné des nouvelles du défenseur parisien. "Il est triste, très abattu. Sa famille lui apporte le soutien dont il a besoin. Il ne va pas craquer et va surmonter tout ça." La femme de Marquinhos confirmera ensuite que ce dernier reprendra l'entraînement le 22 décembre prochain avec le Paris Saint-Germain.

PSG : Brésil, Marquinhos s'exprime enfin concernant l'élimination du Brésil

Alors qu'il ne s'était toujours pas exprimé après l'élimination du brésil face à la Croatie le 9 décembre dernier, Marquinhos a pris la parole ce lundi via son compte Instagram. "Cette cicatrice restera toujours en moi. Je prends pour engagement et objectif de me relever le plus vite possible pour rendre fier ceux qui m'ont soutenu et ont souffert avec moi, pour de nouvelles joies et émotions."

Ce message terrible montre à quel point le joueur de la Seleção est encore profondément marqué par la défaite aux tirs au but face à la Croatie. Mais il va falloir passer à autre chose désormais, car le championnat va reprendre, et le choc face au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions va se rapprocher sérieusement pour les hommes de Christophe Galtier.