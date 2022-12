OL Mercato : Une piste de Laurent Blanc s'éloigne de Lyon

Publié par Jules le 20 décembre 2022 à 11:00

Désireux de remonter au classement de la Ligue 1, l' OL va chercher à se renforcer cet hiver pour tenter d'aller chercher une place européenne cette saison.

L'Olympique Lyonnais ne vit pas le début de saison le plus calme de son histoire. Ces derniers mois, les bouleversements ont été nombreux chez les Gones. L' OL a notamment connu un changement d'entraîneur, mais aussi et surtout une vente du club à rallonge, qui s'est finalement conclue en ce début de semaine et qui apporte déjà les premiers changements au sein de l'écurie rhodanienne.

Le temps est désormais au retour à la normale pour l' OL qui peut voir son avenir avec un peu plus de sérénité grâce à la fin du feuilleton concernant la vente de l'Olympique Lyonnais à John Textor. Il est désormais l'heure de se tourner vers le mercato hivernal qui pourrait être décisif pour les Gones, actuellement 8e de Ligue 1, et qui ne veulent surtout pas vivre une nouvelle saison sans coupe d'Europe à disputer lors du prochain exercice. Pour cela, les mouvements devraient être nombreux en janvier.

OL Mercato : Un gros concurrent pour Sacha Boey

Depuis plusieurs semaines, l' OL semble se renseigner sur Sacha Boey. L'ancien joueur du Stade Rennais, exilé en Turquie, au Galatasaray, serait dans les petits papiers de Laurent Blanc pour trouver un concurrent, voire un remplaçant à Malo Gusto qui affiche une très belle forme depuis l'entame de la saison et qui attire assez logiquement l'intérêt de nombreux gros clubs européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United.

Ce dossier pourrait s'avérer plus compliqué qu'il n'y paraît. Sacha Boey, qui a débarqué en Turquie en 2021, serait également la cible de Crystal Palace. Patrick Vieira serait prêt à concurrencer l' OL dans ce dossier, tandis que le club londonien se tiendrait prêt à formuler une offre de près de 16 millions d'euros pour le joueur pisté par les Gones.