OL : Une absence se dessine pour le déplacement à Brest

Publié par Enzo Vidy le 20 décembre 2022 à 15:30

Alors que le championnat va reprendre le 28 décembre prochain pour l' OL, Laurent Blanc devrait déjà faire face à une absence pour le déplacement à Brest.

Après être passé sous pavillon américain lundi soir au terme d'un feuilleton interminable, le moment est venu de repenser au sportif pour l'Olympique Lyonnais. Dans huit jours, les Gones vont retrouver la Ligue 1 avec un déplacement compliqué du côté de Brest. Après une préparation chargée, constituée de différents matches amicaux aux résultats mitigés, la compétition va faire son grand retour et les enjeux importants vont rapidement se confronter aux joueurs de l' OL. Actuellement 8e du championnat, les hommes de Laurent Blanc vont devoir prendre des points le plus vite possible pour se relancer dans la course à l'Europe.

Trois jours après le Stade Brestois, les Lyonnais recevront Clermont au Groupama Stadium le 1er janvier prochain pour le premier match de l'année. Si l'entraîneur de l'OL a eu la chance de récupérer la quasi-totalité de son groupe dès le début de la préparation, il devrait quand même faire face à une absence face au Stade Brestois le 28 décembre prochain.

OL : Nicolas Tagliafico quasiment forfait face à Brest

Champion du monde avec l'Argentine dimanche soir en battant l'Equipe de France aux tirs au but, Nicolas Tagliafico ne va pas retrouver ses coéquipiers lyonnais tout de suite. Actuellement à Buenos Aires pour fêter le sacre avec le peuple argentin, le défenseur de l'OL bénéficiera de quelques jours de repos avant de repartir à Lyon pour préparer sa deuxième partie de saison.

Étant donné que le championnat reprend le 28 décembre prochain pour l'Olympique Lyonnais, il est quasiment impossible de voir Nicolas Tagliafico sur la pelouse de Francis Le Blé pour affronter le Stade Brestois. Laurent Blanc va donc devoir trouver une solution pour pallier cette absence, qui pourrait à nouveau se répéter trois jours plus tard pour la réception de Clermont.