ASSE Mercato : La piste menant vers un gardien de but critiquée

Publié par ALEXIS le 20 décembre 2022 à 16:15

Supporter de l’ ASSE, Denis Balbir s’est prononcé sur la recrue Gaëtan Charbonnier. Il a aussi mis un stop à la piste menant vers un gardien de but.

Suivant de près la situation de l’ ASSE, Denis Balbir a commenté l’arrivée de Gaëtan Charbonnier chez les Verts. Le club ligérien a accueilli l’avant-centre de l’AJ Auxerre en tant que joker. Il a signé un contrat de six mois avec l’AS Saint-Etienne, avec pour objectif d’aider l'équipe de Laurent Batlles à se maintenir en Ligue 2. Selon le journaliste et supporter de l’'AS Saint-Etienne, le joueur de 34 ans est une bonne pioche.

« L’arrivée de Gaëtan Charbonnier à l' ASSE est un très bon coup pour la Ligue 2. Par le passé, il a prouvé qu'il avait le profil pour faire remonter les équipes. Il l'a fait avec Brest et Auxerre. C'est quelqu'un qui allie la puissance, une bonne technique et qui peut aussi avoir des statistiques. Avec ses qualités de point d'appui, il devrait permettre à Saint-Étienne de sauver sa saison », a-t-il apprécié pour But Football Club.

ASSE Mercato : Balbir ne veut pas de Gauthier Gallon à Saint-Etienne

Selon l’ancien commentateur de Canal+, l’ ASSE devrait se renforcer cet hiver, en priorité, au poste de gardien de but. « Aujourd'hui, Sainté est fragilisé sur le poste de gardien de but. Il faudrait un portier expérimenté […]. C'est la condition sine qua non pour quitter le fond du trou. On a vraiment besoin de quelqu'un pour se rassurer en défense », a-t-il indiqué.

Alors que plusieurs portiers, dont Gauthier Gallon, sont associés aux Verts, Denis Balbir n’est pas favorable au recrutement du gardien de but N°1 de l’ESTAC. « Pour moi, l' ASSE doit se tourner vers d'autres gardiens. Même si Gallon peut être bon pour la Ligue 2, je n'ai pas trop envie de voir le club tenter un nouveau pari dans l'Aube… » Pour rappel, Laurent Batlles a déjà attiré trois de ses anciens protégés de Troyes à Saint-Etienne : Dylan Chambost, Jimmy Giraudon et Lenny Pintor. Mais ils ne semblent pas avoir donné satisfaction au chroniqueur de But.