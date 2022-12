PSG Mercato : Un premier accord annoncé pour Lionel Messi !

Publié par Timothée Jean le 21 décembre 2022 à 23:15

La direction du PSG n’a jamais voilé sa volonté de prolonger Lionel Messi. Et les dirigeants parisiens sont finalement parvenus à régler ce dossier.

Durant plus de cinq semaines, la Coupe du monde 2022 a occupé l’esprit des inconditionnels du football. Pour autant, la direction du Paris Saint-Germain a continué de travailler en coulisse pour prolonger le contrat de certains cadres. Il s’agit notamment de Marquinhos, Marco Verratti, ou encore Lionel Messi. Les deux premiers arrivent en fin de contrat en juin 2024 avec le PSG et les discussions pour le renouvellement de leur bail avancent dans le bon sens. Par contre, c’était un peu différent pour l’attaquant argentin.

La Pulga arrive en fin de contrat en juin prochain avec le PSG et sera libre de signer où il le souhaite dès cet hiver. L’hypothèse d’un retour au FC Barcelone a même été évoquée ces derniers jours dans la presse catalane. Les Blaugranas ne sont pas contre l’idée de récupérer gratuitement leur ancien capitaine. Mais pour la direction du Paris SG, il est hors de question de perdre cette légende du ballon rond. Depuis plusieurs mois, les dirigeants qataris du PSG ont entamé les négociations pour prolonger Lionel Messi et seraient finalement parvenus à arracher un précieux accord dans ce dossier.

PSG Mercato : Lionel Messi donne son accord pour prolonger à Paris

Comme l’indique Le Parisien, le septuple Ballon d’Or a donné son aval à ses dirigeants pour prolonger son contrat pour au moins une saison supplémentaire. Cet accord de principe aurait été scellé durant la Coupe du Monde au Qatar, précise la source. Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, l’attaquant argentin défendra donc les couleurs du PSG la saison prochaine.

Cette information est une bonne nouvelle pour les supporters parisiens et elle intervient trois jours seulement après le sacre de Léo en finale de la Coupe du monde. Le joueur de 35 ans a enfin remporté le seul trophée qui manquait à son glorieux palmarès et devrait bénéficier de quelques jours de repos avant de faire son retour à Paris. Il est ainsi rentré un peu plus dans l’Histoire du football, tandis que son grand rival Cristiano Ronaldo s’apprête à rejoindre un championnat exotique. Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United et annoncé un temps au PSG, l’ancien attaquant du Real Madrid est fortement pressenti pour rejoindre le club d’Al-Nassr, en Arabie Saoudite.