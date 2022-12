ASSE Mercato : Une piste de l'AS Saint-Etienne à Clermont dévoilée

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2022 à 13:15

En plus de Gaëtan Charbonnier, engagé par l' ASSE, la direction de l'AS Saint-Etienne veut signer un joueur de Clermont Foot au mercato d'hiver.

L’ ASSE a lancé son mercato hivernal un peu plus tôt, en recrutant Gaëtan Charbonnier, le 16 décembre. Il a rejoint les Verts en tant que joker. L’attaquant en provenance de l’AJ Auxerre a pris part à son premier entraînement collectif mercredi. Ce jeudi, l’avant-centre de 34 ans sera présenté en conférence de presse.

La priorité après la signature du renfort offensif reste un gardien de but. L’ AS Saint-Etienne est à la recherche d’un portier décisif, car Etienne Green (22 ans) et Matthieu Dreyer (33 ans) ne satisfont pas les attentes de Laurent Batlles. Les Verts ont actuellement 20es de Ligue 2 avec 28 buts concédés en 15 matchs de championnat. Gautier Larsonneur (25 ans) de Valenciennes et Gauthier Gallon (29 ans) de l’ESTAC sont les pistes les plus chaudes de l’ ASSE en ce moment.

ASSE Mercato : Yohann Magnin était une priorité de Saint-Etienne

Commentant la signature de Gaëtan Charbonnier à l’AS Saint-Etienne, Mohamed Toubache-Ter a révélé qu’il n’était pas le seul joueur que la direction stéphanoise visait en priorité lors du mercato estival. L’insider croit savoir que Yohann Magnin (25 ans), milieu défensif de Clermont Foot, était visé par le board de l' ASSE, en même temps que l’attaquant natif de Saint-Mandé (Val-de-Marne). « Concernant Gaëtan Charbonnier, c’était une priorité lors du mercato d’été dernier, tout comme Yohann Magnin l’a été aussi. »

Ce dernier est sous contrat à Clermont jusqu'à fin juin 2025 et vaut 2 millions d'euros sur le marché des transferts selon l'estimation de Transfermarkt. Après cette révélation sur son compte Twitter, la source a apprécié le premier recrutement de l’ ASSE : « Roland Romeyer a cassé la tirelire pour attirer l’ancien Auxerrois. Sportivement, c’est une bonne chose. Si ça marche, son salaire ne posera pas problème. »