PSG Mercato : Christophe Galtier tranche pour l’arrivée de Joao Félix

Publié par JEAN-LUC D le 22 décembre 2022 à 16:45

Sur le départ du côté de l’Atlético Madrid, Joao Félix a été associé au PSG ces derniers jours. Christophe Galtier a tranché sur ce dossier.

Début décembre, Miguel Angel Gil Marin, le principal actionnaire de l’Atlético Madrid, avait laissé entendre que Joao Félix, annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain, pourrait très bien s’en aller lors du prochain mercato hivernal en raison de sa relation délicate avec son entraîneur Diego Simeone.

« C'est un joueur de classe mondiale, mais en raison de sa relation avec l'entraîneur, des minutes qu'il a jouées et de sa motivation… Eh bien, il est raisonnable d'analyser une option de sortie pour lui. On peut supposer qu'il partira, même si j'aimerais beaucoup qu'il reste. Mais ce ne sont pas les plans du joueur », avait confié le dirigeant espagnol au micro de TVE. Une occasion en or pour de nombreux clubs, mais pour une fois, le PSG ne devrait pas passer à l’action dans ce dossier.

PSG Mercato : Joao Félix n’est pas le profil recherché par Christophe Galtier

Auteur d'un but en 2 passes décisives en 4 matches, Joao Félix est accrédité d’une bonne Coupe du monde 2022, réveillant au passage l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain. Toutefois, le journaliste Alexis Bernard assure que le compatriote de Cristiano Ronaldo ne devrait finalement pas signer au PSG en janvier. Toujours selon la même source, le profil du joueur de 23 ans ne correspond pas à ce que recherche Christophe Galtier pour permettre à Kylian Mbappé d’avoir plus de liberté sur le terrain.

En Angleterre, The Daily Mirror croit savoir que le désistement du champion de France en titre pourrait faire le bonheur d’Arsenal dans le dossier Joao Félix, malgré une offensive d’envergure d’Aston Villa. À noter que le Bayern Munich, la Juventus et Manchester United surveilleraient aussi la situation du milieu offensif de l’Atlético Madrid.