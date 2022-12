FC Barcelone Mercato : Un concurrent de taille se révèle pour Rabiot

Publié par Jules le 22 décembre 2022 à 18:30

En quête de renforts pour les prochains mercatos, le FC Barcelone se serait tourné vers Adrien Rabiot pour renforcer son milieu de terrain.

Auteur d'une belle Coupe du monde avec la France, malgré la défaite en finale contre l'Argentine, Adrien Rabiot a su s'illustrer avec les absences de Paul Pogba et de N'Golo Kanté lors du Mondial 2022 au Qatar. Durant cette compétition, le milieu de terrain de la Juventus a su trouver une place de leader au milieu de terrain, et a été l'un des éléments clés d'un surprenant entrejeu qu'il a composé avec Aurélien Tchouameni et Antoine Griezmann. Une belle compétition qui a éveillé l'intérêt du FC Barcelone, en quête de renforts.

Tandis que le FC Barcelone manque de profondeur au milieu de terrain, la piste menant à Adrien Rabiot s'est réchauffée ces dernières semaines, à tel point qu'un accord n'est plus à exclure entre le Barça et l'ancien joueur du PSG. Et pour cause, le joueur de la Juventus dispose d'un avantage de taille en vue des prochains mercatos, celui d'être en fin de contrat en juin prochain et de pouvoir être transféré gratuitement ou contre une somme d'argent très réduite.

FC Barcelone Mercato : Tottenham veut s'offrir Adrien Rabiot

Cependant, le FC Barcelone n'est pas le seul club à avoir flairé le bon coup avec Adrien Rabiot. Ce jeudi, Le Corriere dello Sport affirme qu'un nouveau concurrent serait entré en lice pour le milieu de terrain. Comme précisé par le média italien, Tottenham voudrait contrarier les plans du Barça et s'offrir le milieu tricolore à moindre frais. Le journal explique également que les deux clubs connaissent le prix à payer pour le joueur : 15 millions d'euros.

Un tarif plutôt réduit pour les deux formations qui devraient être en capacité de débourser une telle somme pour Adrien Rabiot. Reste désormais à voir où Adrien Rabiot voudra continuer sa carrière alors que du côté du FC Barcelone, l'heure est davantage aux ventes qu'aux achats, avec le départ de Memphis Depay à Newcastle qui se précise.