PSG Mercato : 80M€, la Juve fait un cadeau inespéré au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 23 décembre 2022 à 00:15

À la recherche d’un attaquant (pivot) pour donner plus de liberté à Kylian Mbappé, le PSG pourrait avoir une ouverture à la Juventus Turin dès cet hiver.

Il y a quelques jours, le journaliste Ben Jacobs a révélé que Luis Campos surveille avec une attention particulière la situation Dusan Vlahovic, sous contrat à la Juventus Turin jusqu'en juin 2026. Débarqué en janvier dernier contre un chèque de 81 millions d’euros, l’ancien avant-centre de la Fiorentina ne devrait pas faire de vieux os sous les couleurs de la Vieille Dame.

En effet, le spécialiste mercato de CBS Sports assure qu’une « sortie en janvier n'est pas exclue par ses proches. » Selon des renseignements recueillis par Foot Mercato, le Paris Saint-Germain maintient son intérêt pour l’international serbe de 22 ans. Déterminé à renforcer le front de son attaque pour soulager Kylian Mbappé, qui n’aime pas son positionnement dans un rôle de pivot. Et aux dernières nouvelles, le PSG pourrait être amené à passer à l’offensive pour Dusan Vlahovic plus tôt que prévu.

PSG Mercato : Dusan Vlahovic placé sur le marché dès cet hiver ?

Un an seulement puis s’en va ? Le média espagnol Todo Fichajes assure ce jeudi que Dusan Vlahovic pourrait quitter les rangs de la Juventus de Turin dans les prochaines semaines. Déjà éliminée de la Ligue des Champions et contrainte de vendre pour équilibrer ses comptes, la Juve pourrait sacrifier son joyau serbe en janvier. En effet, la source ibérique indique que Vlahovic disposerait d’un bon de sortie pour le prochain mercato hivernal.

D’ailleurs, pour le laisser filer, les Bianconeri réclameraient seulement leur mise de départ, soit 80 millions d’euros. Pour s’assurer de réussir cette grosse vente, qui pourrait renflouer ses caisses, le club italien serait prêt à négocier un deal sur la base d’un prêt assorti d’une obligation d’achat. Une occasion en or pour le Paris Saint-Germain, mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devraient toutefois compter avec la concurrence de Manchester United, Chelsea et Arsenal sur ce coup. Pour rappel, depuis le début de la saison, Dusan Vlahovic a inscrit 9 buts et distribué 3 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues.