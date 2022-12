FC Nantes : Pedro Chirivella se concentre sur un nouveau projet

Publié par Jules le 23 décembre 2022 à 17:05

Cadre du FC Nantes depuis son arrivée au club, le milieu de terrain espagnol Pedro Chirivella s'est lancé un nouveau défi.

Arrivé libre en provenance de Liverpool à l'été 2020, Pedro Chirivella a, petit à petit, trouvé sa place au sein de l'effectif du FC Nantes, au point de devenir l'un des joueurs les plus utilisés du club sous l'ère Antoine Kombouaré. Très aimé par les supporters du FCN, le milieu de terrain espagnol réalise de bonnes performances depuis son arrivée au club et sera, sans aucun doute, l'un des joueurs sur lesquels les Canaris devront compter pour tenter de remonter au classement de la Ligue 1 durant la deuxième partie de saison. Pour ce faire, il sera accompagné par de nombreux joueurs qui reviennent de l'infirmerie.

À 25 ans, Pedro Chirivella a encore une petite marge de progression, ce qui pourrait lui permettre de passer encore des paliers avec le FC Nantes lors des prochaines saisons. Néanmoins, cela n'empêche pas le joueur de penser à la suite de sa carrière, qu'elle soit avec le maillot jaune et vert, ou loin du FCN. L'Espagnol voit encore plus loin et semble même préparer sa retraite en diversifiant notamment ses sources de revenus, comme il l'a montré sur ses réseaux sociaux.

FC Nantes : Pedro Chirivella lance sa marque de vêtements

Tout comme a pu le faire Zlatan Ibrahimovic, Pedro Chirivella a décidé de lancer sa propre marque de vêtements pour diversifier ses revenus en utilisant la notoriété qu'il a acquise à Liverpool, puis au FC Nantes. Ainsi, ce jeudi, le joueur a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer la sortie prochaine de la toute première collection de PCH, la marque de vêtements du joueur dont le nom reprend ses initiales.

Nul doute que, dans les prochains mois, on devrait apercevoir des polos, pulls ou chemises PCH à la Beaujoire. Espérons que Pedro Chirivella réussira, non seulement à lancer ce nouveau business, mais aussi à briller avec le FC Nantes qui aura bien besoin de lui en deuxième partie de saison, avec le maillot des Canaris cette fois-ci.