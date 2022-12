PSG Mercato : Un très gros coup se précise au FC Lorient

Publié par Thomas le 23 décembre 2022 à 20:21

Dans la volonté de renforcer son entrejeu en 2023, le PSG aurait coché le nom d'un crack du FC Lorient dont le départ se profile à grands pas.

Équipe frisson de cette première partie de saison, le FC Lorient pourrait faire les frais de son succès en 2023. L’équipe bretonne, actuellement 5e de Ligue 1, attire logiquement les regards de grandes écuries en France et en Europe, et le PSG n’y échappe pas. Le club de la capitale, par l’intermédiaire de son chef du recrutement, Luis Campos, aurait coché le nom de l’un des grands talents des Merlus, Enzo Le Fée. Sous contrat jusqu’en juin 2024 au FCL, le milieu offensif de 22 ans fait partie des sensations du championnat français depuis la reprise, cumulant 2 buts et 3 passes décisives en 15 journées.

D’après le compte Lorient Foot, spécialiste du club breton, l’international espoir figurerait en haut de la shortlist de Luis Campos au PSG pour son mercato 2023. Une information qui va dans le sens de la nouvelle politique de recrutement des Rouge et Bleu, davantage tournée vers les talents hexagonaux. Et bonne nouvelle pour le Paris SG, le prodige lorientais se dirige tout droit vers un départ du club en 2023.

PSG Mercato : Enzo Le Fée ne devrait pas prolonger au FCL

D’après l’insider lorientais, les négociations entre le FCL et Enzo Le Fée pour une prolongation seraient au point mort. Les Merlus n’auraient toujours pas fait d’offre concrète au joueur qui, de son côté, envisage déjà un départ l’été prochain vers un club plus huppé. Si le PSG garde un œil attentif sur sa situation, le Français est également entré dans le viseur de l’ OM et de l’OGC Nice ces dernières semaines, ainsi que d’autres clubs étrangers. L’été dernier, le natif de Lorient avait été sondé par Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, pour un transfert. Pour enrôler Enzo Le Fée l'été prochain, le PSG et les autres prétendants au milieu offensif devront débourser une somme supérieure à 15 millions d’euros.