RC Lens Mercato : Seko Fofana visé par un cador de Liga

Publié par Dylan le 24 décembre 2022 à 12:05

Le milieu offensif du RC Lens Seko Fofana serait suivi de près par une grosse équipe de Liga, le plus grand championnat espagnol de football.

Le RC Lens réalise une première partie de saison incroyable. Deuxième de Ligue 1 derrière le PSG après 15 journées, le club nordiste sait qu'il peut faire quelque chose de grand : se qualifier pour une Coupe d'Europe. Après deux échecs en 2021 puis 2022 avec une septième place, le Racing a cette fois bon espoir de rester dans le top 5. En cas de réussite, les Sang-et-Or pourraient officialiser leur retour sur la scène européenne en 2023.

Mais pour cela, le rêve doit être entretenu jusqu'à l'issue de la saison. Et celle-ci est encore longue... avec 23 journées de championnat à disputer. Pour le moment, les hommes de Franck Haise restent sur une série de cinq victoires consécutives en Ligue 1. Ils sont également les seuls, avec les joueurs du PSG, à être toujours invaincus sur leur pelouse. Surtout, ils n'ont laissé aucun point à leurs adversaires lorsqu'ils jouaient dans leur stade Félix-Bollaert (8 fois).

Seko Fofana intéresse le FC Séville, panique au RC Lens?

En attendant de connaître le dénouement de sa saison, le RC Lens doit faire face au mercato hivernal. En Série A, un club a déjà montré son intérêt pour le défenseur central des Sang-et-Or Facundo Medina. Mais s'il y a bien un joueur du Racing qui plaît, c'est surtout Seko Fofana. Son nom a été souvent associé au PSG, à Liverpool, à Newcastle ou encore au Milan AC. Cette fois, c'est un cador de Liga qui a craqué sur lui.

Il s'agirait du FC Séville d'après le journaliste Lahcen Senhaji. Son entraîneur, Jorge Sampaoli, connaît très bien la Ligue 1 et surtout l'OM qu'il a coaché entre février 2021 et juillet dernier. L'Argentin s'est déjà montré attentif sur d'autres joueurs de l'élite, comme l'attaquant olympien Bamba Dieng ou encore le milieu brésilien Gerson. Selon lui, le recrutement de Seko Fofana serait la solution pour redonner vie au FC Séville, actuel 18ème de Liga. Cependant, le RC Lens n'est pas vendeur et s'est toujours montré catégorique pour Fofana. L'affaire risque donc d'être complexe mais pas infaisable.