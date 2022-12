PSG Mercato : Al-Khelaïfi a les billes en main pour Rashford

Publié par JEAN-LUC D le 24 décembre 2022 à 12:55

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a avoué son intérêt pour Marcus Rashford de Manchester United. Le Paris SG va avancer sur le dossier.

Profitant d’une interview accordée à Sky Sports durant la Coupe du monde 2022 au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a publiquement reconnu que Marcus Rashford a toujours été dans le viseur du Paris Saint-Germain qui n’exclut pas de revenir à la charge l’été prochain.

« Pour avoir Rashford gratuitement, chaque club courrait après lui. On ne s’en cache pas, on s’est parlé avant et il y avait un intérêt. Mais le moment n’était pas un bon moment pour les deux camps. Peut-être, l’été, pourquoi pas ? Aujourd’hui, s’il est agent libre, bien sûr, nous pouvons lui parler directement, mais nous n’allons pas lui parler maintenant. Laissez-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après janvier, j’espère que si nous sommes intéressés, nous lui parlerons », avait notamment déclaré le président du club de la capitale.

D’après les informations du tabloïd britannique The Sun, l’attaquant de 25 ans ne serait pas forcément insensible à l’idée de rejoindre son ami Kylian Mbappé au Paris SG. Toutefois, le Champion de France en titre n’aura plus la tâche aisée dans ce dossier.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi obligé de négocier avec Man United pour Rashford

S’il était libre le 30 juin prochain, donc initialement plus accessible dès le 1er janvier, Marcus Rashford est désormais lié à Manchester United jusqu’en 2024. Disposant d’une option pour étendre automatiquement le contrat de sa pépite anglaise d’une saison supplémentaire, le club mancunien ne s’est pas fait prier pour activer cette clause spéciale. Ce samedi matin, les Red Devils ont ainsi officialisé la prolongation de quatre de ses éléments, dont Marcus Rashford. Une décision annoncée par Erik Ten Hag lui-même.

« Je suis heureux parce que l’équipe va dans la bonne direction et ces joueurs ont une contribution massive dans cette direction. Nous voulons nous développer, nous voulons soutenir ces joueurs et nous voulons qu’ils restent dans notre processus. Alors, c’est pourquoi nous avons pris ces décisions, je suis sûr que ce sont les bonnes décisions. Nous voulons construire une équipe pour l’avenir, donc pour de plus longues années, et ces joueurs doivent en faire partie », a expliqué le manager de Manchester United sur le site officiel du club.

La donne est désormais toute simple : pour recruter Rashford, le PSG et Nasser Al-Khelaïfi vont devoir négocier un accord avec les Red Devils.