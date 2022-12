ASSE Mercato : Laurent Batlles valide une signature en attaque

Publié par Ange A. le 28 décembre 2022 à 11:34

Entraîneur de l’ ASSE, Laurent Batlles s’est livré sur la première de Gaëtan Charbonnier lors de la défaite contre Annecy (2-1).

L’AS Saint-Etienne a manqué son retour en Ligue 2. L’ ASSE s’est inclinée (2-1) sur la pelouse d’Annecy pour la 16e journée du championnat. Une mauvaise nouvelle pour les Verts qui luttent pour le maintien. Le club ligérien est la lanterne rouge de Ligue 2. En mauvaise passe, le club de l’Etrat entend encore se renforcer pour au moins évoluer dans l’antichambre de la Ligue 1 la saison prochaine.

Dans ce sens, la signature de Denis Appiah en provenance du FC Nantes sera prochainement officialisée comme l’a déjà indiqué Antoine Kombouaré. Le défenseur central sera le deuxième renfort hivernal de l' ASSE après Gaëtan Charbonnier. L’avant-centre a été recruté en provenance de l’AJ Auxerre en tant que joker et a étrenné le maillot stéphanois contre Annecy. Une première signature validée par Laurent Batlles.

ASSE Mercato : Laurent Batlles sous le charme de Charbonnier

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne est satisfait de l’entrée en jeu de Gaëtan Charbonnier. Le coach de l’ ASSE estime même que son nouvel attaquant aurait pu être décisif contre Annecy. Il est entré en jeu alors que le score était déjà plié en faveur des locaux (2-0). Un but de Léo Pétrot (76e) a relancé le suspense sans que les Verts ne parviennent à éviter la défaite. L’entraîneur stéphanois se veut optimiste pour sa dernière recrue.

« J’ai trouvé qu’il pesait, et qu’il était techniquement propre, malgré un terrain compliqué. Il a fait reculer le bloc d’Annecy et il a donné des bons ballons vers l’avant. Il a eu plusieurs occasions qu’il aurait pu mettre, mais c’est peut-être dû à son début de saison délicat avec peu de matchs… », a confié le coach de Saint-Etienne au sujet de son attaquant, auteur d’un seul but cette saison avec Auxerre.