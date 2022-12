OM Mercato : Un héros de Marseille milite pour une arrivée de Ronaldo

Publié par Enzo Vidy le 28 décembre 2022 à 15:34

Dans une récente interview accordée à Joga!, un héros de l' OM a évoqué la rumeur concernant Cristiano Ronaldo. On vous explique tout.

Quand on évoque le nom de Rolando, les souvenirs d'un soir de demi-finale d'Europa League reviennent immédiatement dans la tête des supporters marseillais. Arrivée à l' OM en 2015, Rolando va connaître des débuts difficiles, avant de s'imposer au sein de la défense centrale marseillaise. Lors de la saison 2017-2018, l' OM, dirigé par Rudi Garcia, va connaître une fin de saison absolument incroyable sur le plan européen. Toujours en lice en Europa League, l'Olympique de Marseille va d'abord écarter le RB Leipzig en quart de finale, grâce à un match retour où Marseille s'impose 5-2 au Vélodrome, et qui restera à jamais gravé dans l'histoire du club. Derrière, les Marseillais doivent faire face à la talentueuse équipe de Salzbourg pour une place en finale.

Si le match aller se passe merveilleusement bien avec une victoire 2-0 à domicile, le match retour est bien plus compliqué. Mené 2-0 en fin de prolongation, l' OM se dirige vers une séance de tirs au but, jusqu'à ce que Rolando reprenne un corner de Dimitri Payet pour envoyer l'Olympique de Marseille en finale de la Ligue Europa face à l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, qui s'imposera 3-0 face aux Olympiens. Interrogé dans une interview accordée au podcast JOGA! de RMC. Rolando est revenu sur son passage à l' OM. "J’ai vécu des moments difficiles, très durs à l’OM, mais j’ai aussi vécu des choses que je n’ai pas connues ailleurs, avec des moments qui m’ont marqué pour la vie. C’est une ville différente, que j’ai appris à aimer." De nationalité portugaise, Rolando connaît parfaitement bien un certain Cristiano Ronaldo et s'est exprimé à ce sujet.

OM Mercato : Rolando conseille à Cristiano Ronaldo de venir à Marseille

Rolando s'est notamment confié sur la rumeur envoyant Cristiano Ronaldo à l' OM, et a livré une réponse qui devrait plaire aux supporters marseillais. "J’aimerais bien, ça serait une raison de plus pour aller au Vélodrome. On ne va pas se mentir, Ronaldo reste Ronaldo. S’il venait dans une équipe comme l’OM en France, il mettrait au moins une dizaine de buts. Je suis sûr qu’il aiderait bien le club. Est-ce que je lui conseillerais ? Bien sûr, je conseillerais à tous les joueurs d’aller à l’OM. Mais je lui dirais aussi de bien se préparer, parce que ce n’est pas un endroit facile." Depuis sa rupture de contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est toujours sans club. Reste à savoir s'il suivra les précieux conseils de son homologue portugais.