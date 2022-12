OM : Tudor annonce un grand changement contre Toulouse, la compo !

Publié par Timothée Jean le 28 décembre 2022 à 20:04

Pour la reprise de la Ligue 1, l’ OM reçoit Toulouse jeudi soir. Igor Tudor prévoit plusieurs changements pour cette rencontre.

Plus d’un mois après leurs deux victoires consécutives face à l’OL (1-0) et l’AS Monaco (2-3), les Marseillais s’apprêtent à retrouver le chemin de la compétition. L’ OM accueille Toulouse FC jeudi soir, à partir de 21h. Cette rencontre comptant pour la 16e journée de Ligue 1 se déroulera dans un stade Vélodrome à guichets fermés. Plus de 65 000 spectateurs sont attendus pour cette affiche. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur Igor Tudor s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui de faire un bilan de ses troupes.

OM : Igor Tudor confirme une absence de taille contre Toulouse

S’il espère compter sur le maximum de ses joueurs pour la réception de Toulouse, le technicien croate enregistre une mauvaise nouvelle. Il devra se passer des services de Mattéo Guendouzi. Revenu à l’ OM après avoir participé à la Coupe du monde avec l’Equipe de France, le milieu de terrain a récemment une gêne à la cheville et est forfait pour ce match. En revanche, l’autre vice-champion du monde, Jordan Veretout, est opérationnel. « Mattéo Guendouzi a un problème à la cheville et n'est pas dans le groupe, Jordan (Veretout) l'est », a confirmé Igor Tudor dans des propos rapportés par RMC Sport.

Confronté à de récurrents soucis physiques depuis l’entame de la saison, Eric Bailly a du mal à retrouver son meilleur niveau de jeu. S’il fera bel et bien partie du groupe de l’ OM qui affrontera Toulouse, le défenseur prêté par Manchester United ne débutera pas la rencontre. « Ça fait une semaine qu’il est revenu, il sera sur le banc demain. Il a besoin de continuité. On espère qu’il pourra jouer plus, il a de nombreuses qualités. Il faut qu’on réussisse à les exploiter et qu’il retrouve un bon rythme », a ajouté le patron du banc phocéen.

OM : Dimitri Payet devrait retrouver son statut de titulaire

Depuis son dernier match de championnat avant la trêve internationale occasionnée par la Coupe du monde au Qatar, l'Olympique de Marseille a perdu plusieurs joueurs en cours de route. Moins de six mois après son arrivée, Luis Suarez est retourné en Espagne, où il a rejoint Almeria sous la forme d’un prêt. Désireux de quitter le club phocéen pour un retour à Flamengo, Gerson est toujours écarté du groupe de l’ OM. Tandis qu'Amine Harit , gravement blessé au genou, est indisponible pour la suite de la saison. Confronté à des absences majeures, Igor Tudor étudie avec son staff technique la possibilité de mettre en place une nouvelle tactique. Il a d’ailleurs laissé entendre qu’il devrait procéder à de nombreux changements pour la reprise du championnat. « On a dû faire des choix au niveau de l’attaque au niveau numérique. Avec la blessure d’Harit et les choix qu’on a faits sur Suarez et Gerson, il faudra peut-être faire des changements », a indiqué Igor Tudor.

Relégué sur le banc de touche depuis l’entame de la saison, Dimitri Payet aura sans doute l’occasion de revenir dans le onze de départ marseillais. Très efficace lors des deux derniers matchs amicaux de l’ OM, le Réunionnais semble avoir retrouvé de la confiance. Il devrait profiter des nombreuses absences pour faire son retour au premier plan. « Payet a marqué de beaux buts, j’ai toujours pensé qu’il était important, même s’il ne jouait pas », a-t-il reconnu. L’entraîneur de l’ OM pourrait donc se présenter avec un onze de départ inédit ce jeudi soir face au TFC.

La compo probable de l’ OM face à Toulouse :

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : C. Mbemba, L. Balerdi, S. Gigot

Milieux de terrain : J. Clauss, V. Rongier, P. Gueye, N. Tavares

Attaquants : C. Under, D. Payet, A. Sanchez