OL : Le mea culpa de Laurent Blanc malgré la victoire à Brest

Publié par Ange A. le 29 décembre 2022 à 02:04

L’ OL a signé son retour en Ligue 1 par une victoire sur la pelouse du Stade Brestois (2-4). Laurent Blanc a livré son analyse.

L’Olympique Lyonnais n’a pas manqué son retour en Ligue 1. En déplacement sur la pelouse du Stade Brestos ce mercredi, l’ OL s’est imposé 4 buts à 2. Maxence Caqueret (21e), Rayan Cherki (32e), Alexandre Lacazette (35e, sp) et Tetê (49e) ont permis aux Gones de l’emporter face au club finistérien. Vainqueur de Brest, Lyon cale néanmoins à la 8e place au classement et reste à quatre points du FC Lorient (7e). Cette victoire constitue un soulagement pour Laurent Banc après la préparation mitigée des Gones, battus par Monza lors de leur dernière sortie. « On a eu quelques galères et on a été mauvais dans certains matchs amicaux, pas tous, attention. Mais je préfère avoir gagné ce mercredi que d'avoir réussi de belles performances en amical. Et le message est bien passé », a d’abord noté l’entraîneur lyonnais en conférence de presse.

OL : Laurent Blanc va prendre ses responsabilités

Satisfait du résultat de son équipe, Laurent Blanc a toutefois de nouveau remarqué les carences défensives de l’Olympique Lyonnais. « Il y a eu du positif dans l’utilisation du ballon et un peu moins de positif dans le domaine défensif mais on ne va pas tout gommer en un match. Et j’ai bien aimé certaines situations offensives », a poursuivi le coach de l’ OL. Pour cette deuxième partie de saison, l’entraîneur lyonnais ne veut plus se trouver d’excuses au moment où le club doit opérer une importante remontée au classement. Il prend l’entière responsabilité et invite ses poulains à se mettre au travail. Contre Brest, Lyon était notamment privé d’Aouar, Boateng, Malo Gusto ou encore Henrique.

« Comme je le dis aux joueurs, arrêtons de nous plaindre ! Je suis pourtant le premier à pester mais arrêtons, qu’est-ce que tu veux y faire ? On n’est pas au complet, il pleut, il fait froid. Arrêtons de nous dédouaner. Nous sommes responsables de tout, moi et les joueurs », a-t-il indiqué.