ASSE Mercato : Une bonne nouvelle tombe pour le recrutement

Publié par ALEXIS le 29 décembre 2022 à 19:56

Pour mieux s’armer en vue de l’opération maintien en Ligue 2, l’ ASSE mise sur le mercato hivernal. Et les nouvelles de Saint-Etienne sont plutôt positives.

L’unique objectif de l’ ASSE lors de la deuxième partie de la saison est le maintien en Ligue 2. La direction du club ligérien, l’entraineur Laurent Batlles, son staff et son équipe sont focus sur ce but. Les Verts ont certes raté la reprise du championnat, lundi, à Annecy, mais ils sont déterminés à redresser la barre progressivement, lors des 22 journées restantes. Pour y parvenir, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont pris la décision de renforcer l’équipe ligérienne pendant le mercato d’hiver. Roland Romeyer, président du Directoire de l’ ASSE, aurait promis un mercato ambitieux à Jean-François Soucasse et Loïc Perrin, lors de la réunion de crise tenue à la mi-novembre.

Ancien joueur des Verts, Franck Honorat a confirmé la tendance dans des propos confiés à Poteaux-Carrés : « J’ai des échos comme quoi ils bossent bien sur cette grosse deuxième partie de saison. Je sais qu’ils travaillent pour parfaire leur effectif et qu’ils sont sur pas mal de joueurs. J’ai des échos plutôt encourageants […]. Le club a des ambitions et des objectifs pour cette seconde partie de saison. » Pour commencer, l’ ASSE a renforcé sa cellule de recrutement par l’arrivée de Luis de Sousa et de Jean Costa. Les Verst ont recruté ensuite Gaëtan Charbonnier comme joker pendant la trêve de la Coupe du Monde 2022.

ASSE Mercato : Saint-Etienne a les moyens pour se renforcer, selon Alain Roche

Pour la suite du marché hivernal, plusieurs noms circulent dans le Forez, notamment Gautier Larsonneur au poste de gardien de but et Dennis Appiah. Mais Valenciennes, qui ne veut pas perdre son dernier rempart, se montre très exigeant. Le club nordiste réclamerait 4 millions d'euros à l’ ASSE pour céder son gardien de but N°1. Une requête qui soulève la question du budget des Stéphanois pour se renforcer en janvier. Alain Roche a répondu en partie à l’interrogation, sur Europe 1. « L’ ASSE est un club qui n’a pas de problème d’argent. Je peux vous le garantir », a-t-il rassuré.

« Les plus gros salaires sont partis en fin de saison dernière. Ils ont réalisé de très belles ventes. Il y a encore des rentrées qui vont arriver suite à ces ventes-là. L’AS Saint-Etienne est un club qui est sain financièrement », a justifié le consultant sportif pour finir. De quoi rassurer quelque peu les supporters de Sainté.