Bordeaux Mercato : Alain Roche rétablit la vérité sur son départ !

Moins d’un mois après son départ des Girondins de Bordeaux, Alain Roche a pris la parole. Il a tenu à rétablir la vérité sur son éviction.

Le 7 octobre dernier, le couperet tombait pour Alain Roche ! Les nouveaux dirigeants des Girondins de Bordeaux annonçaient le remerciement de leur directeur sportif. La direction bordelaise et l’ancien défenseur central ont en effet trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration.

Nommé en août 2020, Alain Roche quitte donc les Girondins de Bordeaux un an après son retour au club. L’homme de 54 ans part sur un goût d'inachevé, car il espérait mettre en œuvre son plan de restructuration pour les Girondins. « J’avais envie de mettre en œuvre ce que j’avais pensé et écrit », a-t-il regretté dans des propos rapportés par Sud Ouest.

Alain Roche n’a reçu aucune offre de sa direction

L’ancien directeur sportif des Girondins de Bordeaux, Alain Roche, était déjà mis de côté par les nouveaux prioritaires du club depuis mi-juillet. Écarté de toutes les décisions concernant l'équipe première du FCGB, l’ancien défenseur central était un temps pressenti pour occuper un poste au sein de la section féminine de Bordeaux. Des rumeurs vite démenties par le principal concerné, expliquant qu’il n’a reçu aucune proposition de la part de Gérard Lopez. « S’il l’avait fait, j’aurais réfléchi », a-t-il déclaré.

Et s’il n’a pas réussi à relancer les Girondins de Bordeaux dans un contexte économique très compliqué, Alain Roche a tenu à défendre son bilan. « Même si certains s’attèlent à dire qu’on n’a rien fait, on a travaillé de manière intensive sur l’attelage local, sur ce qu’on pouvait améliorer à la formation et à la préformation », a-t-il conclu. Libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux, Alain Roche n’a pas tardé à se lancer dans une nouvelle aventure. Il a officiellement signé son retour sur les antennes du groupe Canal+.