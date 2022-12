OL Mercato : L'Olympique Lyonnais boucle un transfert au milieu

Publié par Enzo Vidy le 29 décembre 2022 à 14:56

À trois jours de l'ouverture du mercato hivernal, l' OL vient d'acter un départ au milieu de terrain. Voici les dernières informations.

L'Olympique Lyonnais continue ses grandes manœuvres ces dernières semaines. Après être officiellement passé sous pavillon américain avec le rachat du club par John Textor, l' OL se concentre désormais sur le prochain mercato hivernal. Après une première partie de saison plus que difficile, les Gones misent tout sur la deuxième partie du championnat pour aller chercher une qualification européenne à l'issue de la saison. Pour cela, l' OL va avoir besoin de renforts à certains postes, notamment en défense, comme l'a si bien rappelé Laurent Blanc mercredi soir en conférence de presse, après la victoire de l' OL à Brest 4-2 :

" Dans le domaine défensif, il y a un peu plus de choses à redire et à travailler... Cela confirme aussi ce que je pense : dans cet effectif, offensivement, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. J'aimerais en avoir autant au milieu et derrière... Donc c'est comme ça, chaque équipe a ses problèmes etc." Des déclarations qui ressemblent fortement à un nouvel appel du pied aux dirigeants lyonnais concernant d'éventuelles arrivées cet hiver, mais pour le moment, c'est dans le sens des départs que les choses évoluent à l'Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Florent Sanchez Da Silva part en prêt à Volendam

Pur produit du centre de formation de l' OL, Florent Sanchez Da Silva va de nouveau être prêté pour la suite de la saison. Déjà cédé à Villefranche la saison dernière, le milieu de 19 ans va cette fois-ci partir du côté des Pays-Bas d'après les informations révélées par L'Équipe, et plus précisément au club de Volendam qui évolue en première division.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l' OL, la jeune pépite n'est jamais apparue avec le groupe professionnel cette saison, et va avoir l'occasion de progresser à l'étranger, pour revenir encore plus fort à l'Olympique Lyonnais.