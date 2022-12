PSG : La commission a tranché pour le carton rouge de Neymar

Publié par Enzo Vidy le 30 décembre 2022 à 14:11

Après son expulsion avec le PSG face à Strasbourg mercredi, Neymar connait le verdict de la commission de discipline rendu ce vendredi.

Si Neymar a régalé lors de la première partie de saison, son retour au PSG après la terrible désillusion en Coupe du monde ne s'est pas vraiment bien passé. Titularisé mercredi derrière Kylian Mbappé et Hugo Ekitike, l'attaquant brésilien a été victime de nombreux coups de la part des joueurs du RCSA, et est peu à peu sorti de son match, comme c'était déjà le cas la saison dernière. À la 61e minute de jeu, il met une main au visage d'un joueur strasbourgeois et écope d'un premier carton jaune, avant d'être l'auteur d'une simulation qui lui vaut un deuxième avertissement en moins d'une minute.

Neymar est expulsé pour la 5e fois depuis son arrivée au PSG, et quittera même le Parc des Princes quelques minutes plus tard, alors que le match de son équipe n'est pas terminé. Au micro de Prime Vidéo après la rencontre, Christophe Galtier avait tenu à prendre la défense de son joueur : " Déjà quand il est sorti, il était très frustré et très en colère. Je peux comprendre qu’il soit rentré directement chez lui. Il a pris sa douche, il est rentré pour évacuer rapidement auprès de ses proches dans sa maison, sa frustration et la colère qu’il pouvait avoir. "

PSG : Neymar écope d'un match de suspension

Réunie ce vendredi pour décider du sort de l'attaquant du PSG, la commission de discipline n'a pas fait de cadeau à Neymar. Malgré la volonté des dirigeants parisiens de faire annuler le premier carton jaune du joueur brésilien, la LFP s'est montré intransigeante, et aurait même pu être plus sévère envers Neymar au vu de son attitude avec Monsieur Turpin au moment de son expulsion. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu de miracle pour le PSG, qui devra composer sans son numéro 10 pour le déplacement à Bollaert dimanche prochain contre le RC Lens.