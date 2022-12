OL : Le budget des Gones au mercato d'hiver est connu

Publié par Dylan le 31 décembre 2022 à 13:01

Alors que l'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc a révélé vouloir un défenseur central cet hiver, le budget des Gones est tombé.

L'Olympique Lyonnais a repris de manière fort belle sa mission podium en Ligue 1. Les Gones ont facilement disposé, ou presque, du Stade Brestois (4-2) mercredi grâce à l'efficacité de son armada offensive. Tetê, Alexandre Lacazette, Rayan Cherki mais aussi Maxence Caqueret ont tous marqué dans cette rencontre. Forcément, cette victoire donne un premier élan de satisfaction à Laurent Blanc, après une préparation en demi-teinte.

Le technicien de 57 ans possède désormais un bilan de trois victoires, un nul et deux défaites à l'OL. Des statistiques qui pourraient donc à l'avenir se révéler meilleures que celles affichées par son prédécesseur Peter Bosz (4 victoires, deux nuls et 4 défaites cette saison). Sur le bilan comptable, les Gones sont toujours 8èmes mais s'accrochent au wagon de tête. L'OM, troisième, possède 9 longueurs d'avance.

10 millions d'euros, l'OL ne fera pas de folies cet hiver

Alors que le mercato hivernal va débuter à partir de dimanche, l'OL a affiché sa priorité : trouver un défenseur central au plus vite. Si Castello Lukeba, la pépite des Gones dans ce secteur devrait être gardée au chaud, ce n'est pas le cas d'un Jérôme Boateng décevant. Ses blessures à répétition n'ont certes pas aidé, mais ses performances n'ont pas non plus été flamboyantes, ce qui pourrait pousser la direction rhodanienne à s'en séparer. L'attaquant français Moussa Dembélé devrait également être sur le départ, lui qui est courtisé par plusieurs clubs de Premier League dont Aston Villa et Crystal Palace.

Selon les informations de L'Equipe, le budget de cet hiver aurait été fixé à 10 millions d'euros. Une somme sans doute bien en deçà de ce qu'auraient imaginé les supporters de l'OL. L'arrivée de John Textor en tant que nouveau propriétaire ne devrait donc pas changer grand-chose pour ce mercato hivernal.