OL Mercato : Les postes et le profil des futurs recrues de Lyon dévoilés

Publié par ALEXIS le 31 décembre 2022 à 10:01

Des indices sur les postes à renforcer à l’ OL et le profil des futures recrues sont dévoilés, à quelques heures de l’ouverture officielle du mercato.

L’entraineur de l’ OL a été clair en conférence de presse sur le mercato hivernal qui s’ouvre officiellement le 1er janvier. Il a annoncé des renforts à l’Olympique Lyonnais cet hiver. « On veut améliorer ce groupe, oui. Avec Bruno Cheyrou, on est unanimes sur les choix, sur les zones à renforcer et sur les postes. Ça ne sera pas facile, mais il faut le faire. Et on espère le faire vite », a-t-il confié en conférence de presse, vendredi.

Privé de Malo Gusto (blessé) et ne comptant plus sur le décevant Jérôme Boateng, Laurent Blanc cherche en priorité « un défenseur central droitier pour accompagner Castello Lukeba », selon les informations de L’Équipe. Disposant de plusieurs jeunes joueurs en défense : Malo Gusto (19 ans), Castello Lukeba (20 ans), Sinaly Diomandé (21 ans) ou encore Sael Kumbedi (17 ans), le coach de l' OL souhaite recruter « un défenseur d'expérience et de caractère pour renforcer sa charnière », comme le précise le quotidien sportif.

OL Mercato : Trois noms déjà cochés par l'Olympique Lyonnais pour cet hiver

Et l’ OL n’a pas attendu l’ouverture du marché hivernal pour cocher des noms. « Une liste de trois joueurs, dont les noms n'ont pas filtré, a déjà été dressée. Et les premières manoeuvres devraient commencer dans les prochaines heures », d’après le média sportif. Outre les profils, les noms et les postes indiqués par la source, cette dernière croit savoir que l’ OL a poussé une offre colossale de Chelsea pour Castello Lukeba, dans les derniers instants du mercato estival. Révélé en Ligue 1 seulement la saison dernière, l’arrière formé à Lyon a encore besoin de progresser et d’engranger de l’expérience en Ligue 1, avant son départ du cocon familial rhodanien. C’est ce que souhaite l’ OL pour son très prometteur joueur.