OL : Face à Clermont Foot, un défenseur craint la défaite

Publié par Dylan le 01 janvier 2022 à 10:09

Après avoir repris sa marche en avant contre Brest (4-2) mercredi, l'OL veut confirmer face à Clermont. Mais un défenseur reste perplexe sur ses chances.

L'Olympique Lyonnais s'apprête à disputer la 17ème journée de Ligue 1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Gones semblent être bien partis pour réaliser une bonne moitié de seconde saison. Le succès contre Brest (4-2), acquis à l'extérieur mercredi, a donné des premiers signaux rassurants pour le groupe. Sur le bilan comptable, Lyon reste malgré tout 8ème avant d'affronter le Clermont Foot ce dimanche. Mais l'écart se stabilise avec la troisième place, tant convoitée par les Rhodaniens. L'OM, dernier pensionnaire du podium, est à 9 longueurs.

Jean-Michel Aulas, le président de l'OL peut être d'autant plus satisfait car il vient de réaliser un gros coup sur le marché des transferts. D'après les informations de L'Equipe, l'ancien défenseur central de Liverpool, Dejan Lovren devrait débarquer en région Rhône-Alpes. Il avait déjà porté le maillot rhodanien entre 2010 et 2013, en disputant 102 matchs pour 3 buts. Son club actuel, le Zenith-St-Petersbourg (Russie), aurait accepté de le laisser partir pour quelques millions d'euros.

Florent Ogier pense que l'OL « est fragile »

Dimanche, l'Olympique Lyonnais va poursuivre sa route en Ligue 1 avec une certaine confiance. Les Gones reçoivent le Clermont Foot, qui fait actuellement un super début de saison. Onzièmes du championnat, les Auvergnats ne sont qu'à cinq points de leur adversaire du jour. Il ne faudra donc pas sous-estimer les visiteurs, qui n'ont perdu qu'une seule fois sur leurs 5 derniers matchs à l'extérieur dans l'élite. D'ailleurs, un défenseur a prévenu les hommes de Laurent Blanc : il s'agit de Florent Ogier.

Dans des propos relayés par Olympique-et-Lyonnais.com, le taulier du CF63 explique que son club a toutes ses chances face aux Rhodaniens : « L'Olympique lyonnais doit jouer les premiers rôles en championnat. Par rapport au budget et en matière de qualités individuelles. Mais on y va pour gagner. On a vraiment une chance de le faire face à une équipe qui sort d'une bonne performance (victoire à Brest 2-4) mais qui a aussi connu des moments difficiles. Je pense que ça reste fragile. A nous d'insister là-dessus ». En cas de succès, l'OL pourrait potentiellement se rapprocher du top 5.