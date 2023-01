RC Lens : Franck Haise fait une grosse annonce sur le mercato !

Publié par JEAN-LUC D le 02 janvier 2023 à 18:46

Après le large succès contre le PSG ce dimanche soir (3-1), l’entraîneur du RC Lens Franck Haise a envoyé un message à sa direction pour ce mercato hivernal.

Vainqueur du Paris Saint-Germain, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1, le RC Lens a conforté sa deuxième place au classement avec désormais quatre points de retard sur l’équipe de Christophe Galtier. Si plusieurs observateurs comme Thierry Henry placent déjà le club artésien comme le véritable adversaire concurrent du PSG pour le titre de champion de France, Franck Haise, le coach des Sang et Or, sait que le chemin est encore très long. Il veut donc profiter de ce marché des transferts de janvier pour se donner les moyens pour rester compétitif durant la seconde partie de saison.

RC Lens Mercato : Franck Haise réclame du renfort en attaque

Poussé par son public du stade Bollaert-Delelis, le RC Lens s'est offert ce dimanche le leader du championnat, le Paris Saint-Germain. Après la rencontre, Franck Haise s'est exprimé au micro d'Amazon Prime Vidéo. Alors que le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes dimanche à minuit, l’entraîneur lensois a publiquement réclamé des recrues dans le secteur offensif à Grégory Thil, le directeur sportif du RCL.

« On a Adam (Buksa, ndlr) qui a rechuté, David (Pereira da Costa, ndlr) qui pourrait être opéré et dispose d'un risque important de rechute avec son épaule. On le sait, il y a une grosse marche pour être en haut du tableau de la Ligue 1. Donc, même si on a des jeunes qui poussent, je pense qu’on a la nécessité de recruter si on peut le faire. Après, on ne peut pas faire n’importe comment et n’importe quoi. Mais si on peut recruter, on va essayer de le faire », a expliqué Franck Haise.

Reste maintenant à savoir quel joueur va débarquer à Lens d’ici le 31 janvier et la fin du mercato hivernal.