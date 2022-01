PSG Mercato : Après Sergio Rico, un nouvel accord avec Majorque ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 janvier 2022 à 23:13

Désireux de dégraisser son effectif cet hiver, le PSG a cédé Sergio Rico à Majorque. Et Leonardo pourrait encore traiter avec le club espagnol.

Un joueur de Pochettino fait le forcing pour partir !

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain sur la première partie de la saison, Colin Dagba a réclamé un bon de sortie durant ce mercato hivernal. Avec seulement 3 matches de Ligue 1 à son compteur, le latéral droit formé au PSG veut jouer plus et aimerait être prêté par ses dirigeants pour le reste de la saison.

Dans son édition de ce jeudi, le journal espagnol Marca assure que le RCD Majorque, qui a récemment enregistré le renfort du gardien parisien Sergio Rico sous la forme d’un prêt de six mois, aurait également manifesté de l’intérêt pour le défenseur de 23 ans. Un scénario qui plairait bien à Colin Dagba.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’international espoir français suscite des intérêts et aimerait changer d’air pour disposer d’un temps de jeu plus important durant les prochains cinq mois de l’exercice en cours. Mais Leonardo et le staff technique du PSG auraient d’autres plans pour le coéquipier de Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Leonardo a tranché pour Colin Dagba

Placé dans le collimateur de l'AS Saint-Étienne, de Venise puis du RCD Majorque, Colin Dagba ne devrait pas quitter le Paris Saint-Germain dans ce mois de janvier. En effet, selon les informations de Foot Mercato, confirmées par RMC Sport, les dirigeants du club de la capitale auraient fait comprendre aux représentants de Dagba qu’il est le numéro 2 au poste d’arrière droit derrière l’international marocain Achraf Hakimi.

Et même si Mauricio Pochettino le snobe souvent au profil de Thilo Kehrer, le natif de Béthune n’obtiendra pas de ticket de sortie sur ce mercato hivernal. D’ailleurs, l’entraîneur parisien ne serait pas lui-même favorable à un départ du Titi. « Pochettino n’est toujours pas favorable à ce départ. L’idée de l’entraîneur du PSG est de le garder dans l’effectif en raison de l’incertitude que le coronavirus donne à tous les clubs.

Pour cette raison, Majorque a reçu un non en réponse à sa proposition de prêt jusqu’à la fin de la saison, mais le souhait du joueur est de partir et il a réactivé l’option de Majorque. » Sauf retournement de situation de dernière minute, Dagba restera donc au PSG jusqu’à la fin de cette saison.