OL : Une terrible menace plane au-dessus de l'Olympique Lyonnais

Publié par Enzo Vidy le 05 janvier 2023 à 11:05

Après une nouvelle désillusion face à Clermont dimanche dernier, l' OL est de nouveau en crise et fait face à une terrible menace.

Déjà en grande difficulté l'an dernier, l' OL ne semble pas entrevoir le bout du tunnel. Malgré une première partie de saison insuffisante, l'espoir est revenu lors du départ de Peter Bosz au profit de l'expérimenté Laurent Blanc. Mais les résultats espérés par les supporters tardent à venir, et les promesses faites par les dirigeants lyonnais ne sont pas tenus. Si la trêve liée à la Coupe du monde devait être l'élément déclencheur d'une véritable révolte de la part des joueurs, les matches de préparation ont une nouvelle fois prouvé tout le contraire.

La victoire à Brest le 28 décembre dernier était porteuse d'espoir pour l' OL, elle a finalement été anecdotique au regard de la piètre prestation des Gones quatre jours plus tard lors de la défaite à domicile 1-0 contre le CF63. Jusqu'à présent, les supporters lyonnais ont fait preuve d'une grande indulgence, et n'ont jamais cessé de soutenir leur joueur. Mais cette fois-ci, le divorce semble bel et bien acté, et les groupes d'Ultras de l' OL ont pris une terrible décision.

OL : Ponsot et Cheyrou dans le viseur, les supporters lyonnais vont agir

Dans la soirée de mercredi, les Bad Gones et Lyon 1950 ont publié un communiquée cinglant, trois jours après la défaite face à Clermont au Groupama Stadium. Après un soutien indéniable sur la première partie de saison, les supporters de l' OL n'en peuvent plus, et annoncent que des actions vont être mises en place, en ciblant principalement deux personnes : Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou.

Selon eux, la confiance qu'ils avaient envers les deux dirigeants n'est plus d'actualité, et les performances sur le terrain en sont la preuve parfaite. La crise est donc de nouveau présente à l' OL, et pourrait prendre une ampleur assez inquiétante dans les prochaines semaines si les résultats sportifs ne s'améliorent pas.