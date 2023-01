Stade Rennais : Une bonne nouvelle se profile au SRFC avant Bordeaux

Publié par Enzo Vidy le 05 janvier 2023 à 13:35

Après avoir rebondi en championnat, le Stade Rennais a rendez-vous avec Bordeaux en Coupe de France, et pourrait avoir un avantage.

Presque quatre ans après l'avoir remporté, le Stade Rennais a rendez-vous avec la Coupe de France samedi prochain avec un déplacement à Bordeaux. Auteurs d'une très bonne première partie de saison, aussi bien en championnat qu'en Ligue Europa, les Rennais veulent être compétitifs sur tous les tableaux, et la Coupe de France est un réel objectif pour les Rouge et Noir cette saison. L'année dernière, le Stade Rennais avait chuté dès les 16es de finale de la compétition, en s'inclinant à Nancy aux tirs au but 4-3 après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire.

Une défaite qui avait fait mal au SRFC, et qui veut s'offrir une nouvelle épopée magique après celle de 2019 où les Rennais s'étaient imposés face au PSG en finale à l'issue de la séance des penaltys. Mais la tâche ne sera pas simple samedi au Matmut Atlantique, car les Bordelais sont actuellement leaders de Ligue 2, et l'équipe actuelle n'a rien à voir avec celle de la saison dernière en Ligue 1. Toutefois, le Stade Rennais pourrait partir avec un réel avantage au coup d'envoi.

Stade Rennais : Le SRFC face à une équipe de Bordeaux diminuée

À deux jours du match entre les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais, l'entraîneur bordelais, David Guion, était présent face à la presse pour évoquer cette rencontre. Et d'après le point de santé concernant son groupe, une grosse incertitude demeure pour ce choc des 32es de finale de la Coupe de France.

En effet, le capitaine des Girondins, Yoann Barbet, a ressenti une gêne au genou droit et sa présence sur la pelouse du Matmut Atlantique n'est pas garantie. Si cela venait à se confirmer, ce serait un énorme coup dur pour Bordeaux qui doit déjà faire face aux suspensions de Gaëtan Poussin et Logan Delaurier-Chaubet. En revanche, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Stade Rennais dans la course à la qualification.