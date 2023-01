FC Nantes : Le FCN perd deux cadres avant la Coupe de France

Publié par Enzo Vidy le 05 janvier 2023 à 15:35

À deux jours de son grand retour en Coupe de France, le FC Nantes est d'ores et déjà privé de deux cadres face à l'AF Virois.

Bientôt un an après avoir été au bout de la compétition, le FC Nantes s'apprête à retrouver la Coupe de France samedi prochain. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont rendez-vous avec l'AF Virois, vainqueur sur forfait du Stade Malherbe de Caen lors du tour précédent. En grande difficulté en championnat avec une triste 15e place, le FC Nantes espère retrouver de la confiance et faire à nouveau vibrer ses supporters grâce à cette compétition.

Si l'adversité ne devrait pas poser trop de problème aux Canaris, la Coupe de France est connue pour réserver bien des surprises, et les Nantais ont tout intérêt à jouer ce match le plus sérieusement possible face à l'AF Virois, pensionnaire de National 3. À 48 heures du rendez-vous, Antoine Kombouaré a fait un point sur son groupe, et les nouvelles ne sont pas très bonnes au FC Nantes.

FC Nantes : Pedro Chirivella et Moussa Sissoko forfaits face à l'AF Virois

Présent face à la presse ce jeudi pour évoquer le 32e de finale du FC Nantes face à l'AF Virois, Antoine Kombouaré a annoncé deux forfaits pour cette rencontre de Coupe de France. Le premier concerne Pedro Chirivella qui était déjà absent face à l'AJ Auxerre le week-end dernier, et qui ressent des douleurs assez particulières d'après le coach nantais. "Il a des courts-jus qui arrivent à chaque fois qu’il frappe et qu’il est en extension. Ça lui fait de plus en plus mal."

La deuxième absence concerne celle de Moussa Sissoko, victime d'une petite élongation lors de son apparition contre l'AJ Auxerre. Antoine Kombouaré a précisé qu'il ne souhaitait prendre aucun risque en vue de la rencontre du FC Nantes face à l'OL le 11 janvier prochain à la Beaujoire.